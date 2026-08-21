插旗台灣近一年！ 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

近日有旅客搭乘「阿提哈德航空」從阿布達比返台，沒想到降落前機上廣播竟稱「中國台灣」，並指攜帶肉品入境將遭「中國政府」罰款，引發炎上。民航局表示，已要求業者必須改善，據了解，事發當下機場工作人員已與航空公司反應，現已完成修正。

中東航空三雄之一「阿提哈德航空」去年9月8日首度插旗台灣，成為台灣人到杜拜轉機的新選擇。不過有台灣旅客14日搭乘阿提哈德航空從阿布達比返台，降落前機上中文廣播卻稱「歡迎回到中國台灣」，並宣導若旅客攜帶肉品入境，「將會遭到中國政府罰款」。

旅客痛批「到底有沒有聽錯」，跟座艙長反應，卻僅得到「只是照念廣播稿」的回應，若有問題請向公司反應。

事情爆發，立委王定宇表示「不能容忍！」，要求阿提哈德應立刻改善並道歉，否則就該嚴懲。民航局則回以「已要求業者立即改善」。

據了解，阿提哈德航空插旗台灣近一年，這期間廣播詞皆不包含「中國台灣」。最近因請同仁調整非洲豬瘟機上廣播警語，才錯誤出現四字引爭議。事發當下機場經理已向總部反應，並且馬上做出修改，於隔日廣播就沒有「中國台灣」四字。

不過先前首航時，阿提哈德拒絕水門禮，也曾一度遭質疑是認同「中國台灣」，才會拒絕首航常見的慶祝儀式。但也有人持反對意見，認為跟航空公司內部政策與成本考量有關。