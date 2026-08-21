楊双子：殖民必是不平等 無論殖民者「對你再好」

作家楊双子20日晚間在愛丁堡一場文學活動表示，殖民者「對你再好」，殖民與被殖民終究是無法被接受的不平等權力結構，這無論殖民者是來自台灣歷史上的日本、今天的中國，「或是中華民國」。

愛丁堡國際圖書節（Edinburgh International BookFestival）15至30日在蘇格蘭首府愛丁堡舉行，20日晚間由英國國際文學大獎「國際布克獎」（InternationalBooker Prize）榮譽總監洛珂（Fiammetta Rocco）主持「與得主見面」（Meet the Winners）座談會，洛珂與楊双子和譯者金翎對談，並開放聽眾提問。

楊双子和金翎今年5月以長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得「國際布克獎」，創台灣作家和譯者獲「國際布克獎」首例。布克獎基金會（Booker PrizeFoundation）指出，「臺灣漫遊錄」是第一部「譯自台灣華語（Taiwanese Mandarin）」的「國際布克獎」得獎作品。

儘管天候不佳、下著冷雨，20日晚間在愛丁堡國際圖書節的座談會依然湧入約200名聽眾，會後簽書會則大排長龍，書迷們抓緊機會與楊双子和金翎聊上幾句。

洛珂說，她主責「國際布克獎」20年，在歷年參賽作品之中，「臺灣漫遊錄」可謂前所未見、獨樹一幟，在評審團引發熱烈討論。

「國際布克獎」獎勵虛構文學創作，參加評選的作品必須是翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集。2026年「國際布克獎」有近130部作品角逐，最終由「臺灣漫遊錄」脫穎而出。

楊双子在座談會分享，2014年的318學運激發她自我期許創作歷史小說，以訴說台灣和中國是「完全不同的國家」，台灣與中國有完全不同的歷史經驗。

「臺灣漫遊錄」故事以虛構的日本作家青山千鶴子1938年遊歷台灣、結識台灣通譯王千鶴為背景。關於引起各界討論的政治隱喻，例如是否能直接將青山千鶴子和王千鶴的關係類比為日本和台灣，楊双子說，她寧願避免粗暴簡化的類比，而是探討更複雜、幽微的關係。

然而，若直接類比青山千鶴子和王千鶴為「殖民者」和「被殖民者」，則青山千鶴子「象徵的是日本、中國，或是中華民國，（眾人）自有解讀」。

無論如何解讀，楊双子說，她想指出一點，即「殖民者對你再好，他都是殖民者，都是不可能接受的，所以故事才會走到目前的結尾是王千鶴不能接受（來自）青山千鶴子的某種友誼關係」。

楊双子強調，「關係要能夠建立」，必須以「位階平等」為基礎。

在個人層次，楊双子說，身分和權力位階並非永遠固著，而是持續變化、在各種「相對性」之中顯現。

她以自身經驗為例，她出身社會與經濟底層，是女性、出櫃女同志，這讓她可以自我認同為王千鶴，但漢人身分、高學歷帶來的社經地位提高，又讓她可能難以避免犯下與青山千鶴子類似的錯誤。

楊双子強調，對她而言，青山千鶴子和王千鶴是她「在自我警醒之下，誕生的兩個角色」。

回到作品的政治隱喻，楊双子提到，她不認為「台灣」是一個具本真、固定本質的概念。

舉例而言，台灣吸收來自日本的元素作為養分、它們成為台灣一部分，同時有些人嘗試「去中國化」、主張「把中國切割掉，就會是純粹的台灣」，但楊双子認為，無論是「去中國化」、或是「去日本化」，都是「做不到的」。

楊双子說，真正的重點是「台灣中心化」、強調台灣主體性；一旦台灣主體性確立，無論各種元素的來源為何，只要被台灣人接受，它們就能作為台灣文化的一部分，繼續發展、演化。

至於「國際布克獎」引發的效應，楊双子指出，身為作家，得獎的重要意義是向台灣海內外明確傳達，「台灣有文學」，而且台灣文學不如某些人想像的「低下」。

她提到，不過是10多年前，包括她就讀中興大學台灣文學與跨國文化研究所期間，她仍會遇到不同人提出疑問：「台灣有文學嗎？」

金翎則說，美國版英語譯本是最早推出的「臺灣漫遊錄」外譯本之一，但關於作品的討論往往具濃厚美國色彩、明顯是立足於美國視角；相較之下，「國際布克獎」對促進更寬廣、多元的討論非常有幫助。

今年贏得英國「國際布克獎」之前，「臺灣漫遊錄」曾在2024年獲頒「美國國家圖書獎」（NationalBook Awards），當時同樣創下台灣文學史和「美國國家圖書獎」紀錄。

金翎提到，能夠與不同背景、經歷的人討論「臺灣漫遊錄」，是很棒的一件事。她對造訪蘇格蘭感到興奮，也希望能走訪愛爾蘭，了解對在地讀者而言，殖民和被殖民、在自家土地被當作二等國民對待，是什麼意思。

金翎說，若未獲「國際布克獎」肯定，「臺灣漫遊錄」可能不會吸引這麼多人閱讀，而透過作品，讀者可能對台灣也會有出乎意料的體會。