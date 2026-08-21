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未達罕病標準又無重大傷病卡 神經疾病病友籲立專法、納重大傷病保障

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣神經科學聯盟、神經疾病團體聯盟今舉行倡議記者會，病友張大哥（左）、病友李女士（右）為病友請命。許多病友未達罕見疾病標準或無法取得重大傷病卡，被迫面臨龐大的醫療負擔與照護壓力，成為制度下的「醫療邊緣人」。記者翁唯真／攝影
台灣神經科學聯盟、神經疾病團體聯盟今舉行倡議記者會，病友張大哥（左）、病友李女士（右）為病友請命。許多病友未達罕見疾病標準或無法取得重大傷病卡，被迫面臨龐大的醫療負擔與照護壓力，成為制度下的「醫療邊緣人」。記者翁唯真／攝影

台灣已步入「生不如死」的超高齡社會，神經退化與相關疾病成為嚴峻挑戰。部分病友面臨「無藥可用、無卡（重大傷病卡）可申請」的困境，國内20個專業學術學會與研究中心組成的「台灣神經科學聯盟」，呼籲朝野支持神經科學研究，推動「神經疾病研究及防治法」立法，建立全病程整合照護、強化人才與研發、結合AI與腦庫、升級神經疾病研究與防治。

61歲的李女士在銀行工作31年，5年多前發現走路不太平衡、寫字、講話及眼睛協調都受影響，經醫師檢查發現罹患多重系統退化症，屬於散發型，發病原因不明。李女士於是提早退休，由先生照顧起居，3年多前開始坐輪椅。先生對於李女士罹病相當震驚，因為太太一直有運動習慣，現在學吹口琴訓練咽喉肌肉，同時服藥盼延緩退化。

56歲的張大哥直到2歲半才能坐起來，醫師檢查不出病因，認為他是小兒麻痺。他一直靠輔具行走，直到快30歲時，因頭痛欲裂撞到安全玻璃而就醫，經核磁共振檢查才發現，原來他的小腦有障礙，這才找到從小到大身體不適的原因。

李女士和張大哥指出，神經性疾病對生活造成極大影響，多數患者不符合重大傷病資格，能用的藥物與治療方法又有限。台灣多重系統退化症病友聯誼會理事長賴文崧表示，許多病友因未達罕見疾病標準或無法取得重大傷病卡，被迫面臨龐大的醫療負擔與照護壓力，成為制度下的「醫療邊緣人」。

「台灣神經科學聯盟」病友團體呼籲，應推動「神經疾病研究及防治法」，7月已至衛福部報告相關草案，也期盼衛福部國健署增設「神經疾病研究及防治組」。

「台灣神經科學聯盟」指出，隨著AI、生醫新藥、生物科技及多體學（Multi-Omics）技術突飛猛進，神經科學與神經醫學正處於全球發展的黃金期。對照癌症已透過「癌症防治法」建立完整體系，台灣現行制度卻缺乏專責機構與獨立法規來應對神經相關疾病。

面對各式各樣的神經疾病，例如巴金森氏症、多重系統退化症（MSA）、小腦萎縮症、漸凍症（ALS）等。研究顯示這些疾病與特定基因變異及環境因子（如 PM2.5、重金屬、病毒等）密切相關，但目前缺乏明確的基因檢測、致病機轉與治療藥物，需要支持相關研究。

台北醫學大學醫學院長、神經內科醫師胡朝榮說明，神經退化性疾病種類繁多，多數疾病至今找不到真正病因；部分疾病已知與基因有關，但多數無法治癒。藥物以延緩惡化、維持患者功能為目標。但胡朝榮仍鼓勵患者及家屬，不必因疾病無法治癒而失去希望，「先求功能不要再退化下去」，許多慢性病也無法根治，例如高血壓，治療目標也是長期控制、避免功能持續惡化。

胡朝榮解釋，現行重大傷病制度採「正面表列」，必須是已確定、且符合公告疾病項目的診斷，才能納入重大傷病範圍；若患者的疾病尚無法明確診斷或無法對應既有疾病項目，就可能無法適用。建議檢視現行罕見疾病與重大傷病證明認定機制，為無法找出基因突變證明的神經疾病病友爭取醫療資源與機會。

專法 神經

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