農業部推廣好菌對抗蔥病 農民不再慘賠200萬元

夏季是青蔥高價期動輒每台上百元，今年卻下跌近四成，農業部「青蔥韌性穩產栽培擴散計畫」示範田，今在埔鹽鄉公開防治病蟲害要領，指導農民善用好菌和肥料降低災損、提高品質，讓青蔥回到應有的行情。

全台青蔥產量約4千公頃，彰化縣面積和產量均排名第一，近年受極端氣候影響而病蟲害肆虐，農民種植意願下滑，目前1600公頃至1700公頃，仍是全台最多。農業部為協助農民對抗病蟲害，委託泰霖生物科技公司執行「青蔥韌性穩產栽培擴散計畫」，今在埔鹽鄉示範田舉辦夏季青蔥韌性栽培技術擴散田間示範觀摩會。

農業部科技司簡任技正郭俊伶表示，傳統「自留種」容易帶病原，只要暴雨過後病菌擴導致蔥田被迫廢耕，農業部推動這項計畫最核心目的，希望打破技術停留在論文或單一試驗區的限制，讓成熟的科研成果快速落地，形成有韌性、能抗逆境的產業供應鏈。

台中區農業改良場研究員陳俊位分享「生物性堆肥木黴菌TCT301應用技術與成效」，透過土壤微生物與作物根系環境的管理，協助建立較適合作物生長的根圈環境。臺中區農業改良場副研究員錢昌，說明優質青蔥種苗培育技術及實際田間栽培工法，分析改良和傳統的栽培過程中可能面臨種苗管理風險。

專業學者和農民進入示範田觀察，確認經由相關整合技術種植青蔥，在面對淹水及高溫等逆境後，呈現較佳的存活及生長表現。示範田蔥農楊建銘、施懷斌都表示，使用台中農改場安全健康種子種苗，結合花蓮區農改場健康種苗整合管理及無毒安全資材應用技術，其中田間管理使用台中區農改場技轉的TCT301木黴菌有機肥「強浚2號」、中性亞磷酸，及泰霖生科開發的貝萊斯芽孢桿菌、羽毛胺基酸「綠馨1號」、100%海藻萃取「泰褐藻」、達特靈矽藻土、硼鈣微量元素「硼鈣聖水」等資材，不再重演青蔥炭疽捲葉病大爆發，慘賠200萬元。

台中區農改場長楊宏瑛說，青蔥捲葉炭疽病3年前開始爆發，因透過水傳播，雨後擴散越來越嚴重，傳統上農民使用自己的蔥苗種植易帶菌，農政單位研究確定種子不會帶病，所以從種子繁殖健康的種苗，放在獨立田區，同時施藥和加入木黴菌，保護青蔥它不要得病且增加免疫力。

泰霖生物科技董事長張國庸表示，豪雨、淹水、高溫接連發生的連續性的氣候壓力，對夏季青蔥來說是一大挑戰，示範田青蔥不是生病才處理，農民種植前蔥苗先用微生物菌增加抵抗力，之後配友善資材及田間監測管理，種出健康好蔥。

農業部科技專案「青蔥韌性酨培擴散計畫」，示範田青蔥施用木徽菌等生物性藥物及肥料，長得十分健碩。記者簡慧珍／攝影