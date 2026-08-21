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動漫「尼古喵喵」吸菸畫面惹議遭下架 石崇良曝符合2條件可重新上架

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
近期於各大串流平台上映的日本動畫「尼古喵喵」，因頻繁出現吸菸情節，甚至有菸盒及菸品品牌特寫，遭檢舉違反菸害防制法並要求下架。衛福部長石崇良今回應，符合2條件可重新上架。記者翁唯真／攝影
近期於各大串流平台上映的日本動畫「尼古喵喵」，因頻繁出現吸菸情節，甚至有菸盒及菸品品牌特寫，遭檢舉違反菸害防制法並要求下架。衛福部長石崇良今回應，符合2條件可重新上架。記者翁唯真／攝影

近期在各大串流平台上映的日本動漫「尼古喵喵」，因頻繁出現吸菸情節及菸品品牌特寫，遭檢舉違反菸害防制法並要求下架衛福部石崇良說，法規禁止透過電影、電視等媒介宣傳菸品，該動漫也未符合吸菸畫面製播原則；若將菸品品牌遮蔽或模糊，並明確傳達吸菸有害健康等訊息，或經專家確認不具誘導吸菸效果，仍可重新上架。

八月開播的日本動漫「尼古喵喵」，於全球動漫圈引發熱烈迴響，因內容有多段吸菸畫面，甚至被認為是廣告內容；香港衛生署以違反相關條例強制下架後，董氏基金會日前也向我國衛生主管機關檢舉，國內多個播放平台接連下架，包含巴哈姆特動畫瘋、YouTube等，目前僅剩有全球海外放映權的Netflix可照常收看。

石崇良今出席「衛福部與羅氏醫療診斷公司簽署合作備忘錄」記者會時表示，菸害防制法很清楚的去嚴禁菸品品牌廣告，也禁止透過電影、電視或廣播等方式宣傳及行銷。不過在戲劇或是文藝創作上，該如何畫界線，在2010年國健署跟NCC也共同討論出「廣電內容出現吸菸畫面或情節之製播處理原則」。

石崇良說，動漫內容中，如果有吸菸情節，播放對象不應以兒少為主要對象，也應避免兒少經常接觸時段播出、且不宜出現吸菸特寫，或過高頻率、過長的吸菸影像、主角不出現相關吸菸行為等。以「尼古喵喵」這部動漫確實未遵守相關規範。

石崇良表示，有些團體認為，「尼古喵喵」的內容其實是讓觀眾對吸菸產生反感，具有類似禁菸宣導片的效果。不過，相關規範仍須分兩部分處理，首先，影片中出現大量吸菸及菸品品牌特寫，相關畫面必須遮蔽或模糊化處理；其次，只要出現吸菸畫面，就應依既有規範，明確標示吸菸有害健康等警語。若能符合上述規範，影片仍可播放。後續如果經過專家重新檢視認為內容不會誘導吸菸，且具有反菸的效果，也能重新上架。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

石崇良 下架 動漫 衛福部

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