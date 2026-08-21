莫德納黑色素瘤癌症疫苗研發成功 台灣總經理：將擴及國人常見癌症

近期莫德納（Moderna）與默沙東（MSD）二家藥廠合作研發一款mRNA癌症疫苗，在臨床試驗中確認可延緩黑色素瘤癌症病人復發，引發各界囑目。臨床醫師指出，黑色素瘤在歐美為常見癌症，包含我國在內，亞洲民眾罹癌人數相對較少。莫德納台灣股份有限公司總經理劉雯琪今表示，莫德納將持續研發不同類型癌症疫苗。

癌症疫苗概念引發民眾熱議，不少民眾好奇機轉為何？台大醫學院小兒科特聘教授黃立民指出，癌症具突變基因，即「特殊蛋白質」，若病人體內T細胞順利產生反應，不用化療即可靠免疫系統殺死癌細胞，然而，腫瘤細胞會透過機制抑制免疫反應，為解決此僵局，癌症疫苗的作法是開刀取下病人腫瘤檢體，將其中癌症特有蛋白質製成RNA，再回輸病人體內，讓T細胞重新啟動作用。

黃立民指出，藉由體外合成並回輸RNA，癌症疫苗可讓病人T細胞重新作用，但癌細胞仍有抑制免疫反應機制，必須透過單株抗體藥物將其阻斷。莫德納與默沙東藥廠合作，使用癌症單株抗體藥物合併癌症疫苗為病人治療，每一療程需施打6至10次藥物，整體流程從開刀取出檢體，到合成癌症疫苗開始療程，共需約2個月，目前經臨床試驗證實，可用於黑色素瘤。

黃立民指出，黑色素瘤為歐美白人中常見癌症，其人種膚色較白，經陽光曝曬後容易產生這類腫瘤，亞洲人包含我國民眾在內，因膚色較黑，黑色素瘤發生率較低；黑色素瘤為難治型癌症，過去少有有效治療藥物。

外界關注，癌症疫苗是否有望導入我國？劉雯琪指出，癌症疫苗在美國以外的市場布局皆由MSD主導，此為雙方合作模式，但此次臨床試驗取得成果，對兩家公司都是很好的鼓勵，除黑色素瘤外，莫德納已開始其他癌症類別研究，希望從目前個人化癌症疫苗發展為通用性、不必個別合成的癌症疫苗類型。