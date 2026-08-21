觀光署平日國旅補助將上路 花蓮縣也加碼「每團最高3萬元」

交通部觀光署宣布平日國旅補助9月1日起陸續上路；為鼓勵團客停留，花蓮縣政府也推最高每團可獲3萬元的秋冬獎勵方案。旅宿業者認為，中央補助一定有幫助，但花蓮還是需要有吸引遊客的亮點，才能與全台灣競爭，也希望補助金核銷能更簡便、迅速，不要讓業者承受墊付壓力。

中央國旅補助下月上路，縣府也推出秋冬獎勵方案，9月1日起，20人以上團客在花蓮合法旅宿住宿2晚以上，每團可獲2萬5000元，9至10月若行程納入指定地點，每團再加碼5000元。

花蓮縣府推出「花蓮揪團遊」國內團體旅遊3.0方案，從9月1日起到年底，全台合法旅行業組團20人以上遊花蓮，安排縣府公告的至少一項指定旅遊項目，入住縣內合法旅宿1晚，每團可申請獎勵金5000元，住兩晚提高到每團2萬5000元，鼓勵多日住宿深度停留。

9月1日起至10月31日，遊程安排指定客家旅遊地點再加碼5000元，連同入住兩晚的獎勵金，一團最高可獲3萬元獎勵。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，相較到其他縣市，遊客到花蓮遊玩的交通成本較高，因此必須有更吸引人的亮點，才能與其他縣市競爭，讓遊客願意來到花蓮。

她說，中央補助一定有幫助，但希望核銷的行政程序能簡便、迅速，補助金能早點發放，不要讓業者承受先墊付大筆金額的經濟壓力。