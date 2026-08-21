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保健品開封後乾燥劑不能留 藥師曝「恐成加濕器」一票人不知

聯合新聞網／ 綜合報導
有藥師發文提醒民眾，保健品或藥品開瓶開封後，乾燥劑不宜繼續放在裡面，以免不斷吸附空氣中濕氣，最後導致保健品變質。 圖／ingimage
有藥師發文提醒民眾，保健品或藥品開瓶開封後，乾燥劑不宜繼續放在裡面，以免不斷吸附空氣中濕氣，最後導致保健品變質。 圖／ingimage

台灣人非常注重健康，因此保健食品成為許多人日常生活中營養的來源之一，不過打開包裝都能看到裡面放有一小包乾燥劑，多數人也會將其留在包裝內。有藥師提醒保健食品開瓶或開封後，最好將乾燥劑丟棄，不要留在裡面，以免吸附空氣中的濕氣變成「加濕器」。

一名藥師在Threads發文分享冷知識，他說保健品開瓶後，裡面的乾燥劑最好直接丟棄，原因是因為台灣環境比較潮濕，包裝開封或開瓶後會讓濕氣進入，乾燥劑會逐漸失去效用，若繼續留在包裝裡面，只會吸濕氣，反而變成罐子裡的「加濕器」。

不過他也表示民眾如果平常就有買乾燥劑的習慣，最好是能定期更換，但若同一包乾燥劑一直放在罐子裡，就不太建議。有網友好奇沒有乾燥劑，那開瓶後該如何保持乾燥？藥師建議除了確實把瓶蓋關緊、避免放在潮濕的地方，最重要的還是盡快食用完，而且不要一次買太大量，「畢竟開封後就會一直接觸到空氣中的水氣，放越久越容易受潮」。

有營養師補充表示，開封後將乾燥劑丟棄這件事，實際上並未對食品有這樣的建議，主要還是針對藥品為主，食品反而就依原始的保存方式，例如不拿出乾燥劑、更換乾燥劑等。

貼文引起不少人熱議，「我以為可以繼續除濕，忘記了同時也在吸濕」、「學到新知識欸，我根本不敢丟」、「可是我的如果沒有放，藥會黏在一起耶」、「丟掉好！不然每次我都會腦補剛剛是不是不小心拿到乾燥劑一起吞了」、「我只要保健品拆封都會把乾燥劑丟掉，就是看它不順眼，我要感謝我的不順眼」。

濕氣 營養 保健食品 藥師

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