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瀕危植物保育 海米、台灣黃蘗、高氏柴胡首入列

中央社／ 台北21日電

農業部為強化台灣原生植物保育，由生物多樣性研究所與林業及自然保育署合作，將出版保育行動計畫書，首波納入海米、台灣黃蘗、高氏柴胡等3種瀕危植物。

農業部今天發布新聞稿，為強化台灣原生植物保育，落實生物多樣性保育與永續發展目標，由生多所與林保署合作，將於「國土生態保育綠色網絡建置計畫」架構下，出版海米、台灣黃蘗及高氏柴胡3種瀕危植物的保育行動計畫書。

生多所說，這3種瀕危植物的保育行動計畫以科學研究為基礎，完整盤點物種現況、生態特性、族群趨勢、繁殖生物學及保育策略，建立未來保育工作的執行藍圖，期望透過中央與地方政府、研究機構及民間團體共同合作，減緩受脅植物持續消失的趨勢，讓珍貴的台灣原生植物得以永續繁衍。

生多所指出，海米及台灣黃蘗於紅皮書等級上屬極危（CR）類別，高氏柴胡則是瀕危（EN）類別，代表其野外族群已面臨極高滅絕風險，亟需積極投入保育工作。

生多所介紹，海米為溫帶海濱的沙灘植物，分布於烏蘇里、日本、韓國及中國東北，台灣是海米地理分布的最南界，現今台灣本島僅剩福隆至鹽寮海岸2處小族群，另於馬祖東莒島尚有1處族群。

生多所說，在全球氣候暖化趨勢下，海米具備發達的地下根莖，能有效抓住鬆散沙土，防止海岸侵蝕，是重要的海岸防護與固沙植物，可能帶有適應高溫、抗暖化的珍貴基因，在遺傳資源上具有無可替代的全球性價值。

生多所說，台灣黃蘗為落葉性喬木，生長於北部及中部海拔1800公尺至2700公尺處，自古即為極重要的傳統中藥材（俗稱黃柏），現階段主要野生族群僅侷限分布於宜蘭太平山及南投翠峰地區，主要威脅有人為過度採摘（盜採）、天然更新極度困難及遺傳漂變危機。

生多所說，高氏柴胡分布在台灣北部及中部低海拔山區，苗栗通霄、後龍一帶，常生長於向陽丘陵與公有墓地，民間有「墓地草」之稱，自古為上品藥材，也面臨過度採集壓力及天然更新困難。

植物 永續 農業部

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