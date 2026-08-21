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淡水石滬戶外電影院 明天在漁人碼頭登場

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市淡水漁人碼頭心型石滬是先民順應潮汐漲退所築造的傳統捕魚設施，蘊含早期漁民與海共生、善用自然環境的生活智慧。圖／淡水漁文館提供
新北市淡水漁人碼頭心型石滬是先民順應潮汐漲退所築造的傳統捕魚設施，蘊含早期漁民與海共生、善用自然環境的生活智慧。圖／淡水漁文館提供

新北市淡水漁人碼頭明天晚上舉辦「石滬星光電影院」，將在愛心石滬旁草皮區免費放映電影「海底總動員」。下午還有「愛海洋淨灘」、「海廢漁網編繩包DIY」等活動，歡迎到漁人碼頭享受戶外星光電影的夏夜時光。

新北市漁業處表示，石滬是先民順應潮汐漲退所築造的傳統捕魚設施，蘊含早期漁民與海共生、善用自然環境的生活智慧。為保存石滬傳統漁業文化，漁業處補助淡水區漁會辦理維護及相關體驗活動，希望透過一系列石滬體驗活動，帶領民眾深入認識珍貴的傳統漁業文化。

淡水區漁會今年已辦理一日匠師、食魚教育、復育放流及守護淨灘等系列體驗活動，並將於明天晚間6時30分在漁人碼頭愛心石滬旁草皮區免費放映「海底總動員」。

當天下午另安排「愛海洋淨灘」及「海廢漁網編繩包DIY」，邀請民眾以實際行動認識海洋廢棄物、實踐資源循環，邀請民眾共同清理石滬區沙灘垃圾，並透過編織及創意設計，轉化為實用且獨具特色的生活小物，讓海洋廢棄物化身環保創作；完成任一活動可獲星光電影優先席座位資格，未事先報名者亦可至現場一般觀賞區欣賞電影，共度充滿海洋風情的夏夜。

更多資訊可至淡水區漁會FB粉絲專頁查詢。

淡水區漁會長期投入石滬文化保存與海洋教育，每年辦理心型石滬維護及相關文化體驗活動。圖／淡水區漁會提供
淡水區漁會長期投入石滬文化保存與海洋教育，每年辦理心型石滬維護及相關文化體驗活動。圖／淡水區漁會提供

淡水區漁會長期投入石滬文化保存與海洋教育，每年辦理心型石滬維護及相關文化體驗活動。圖／淡水區漁會提供
淡水區漁會長期投入石滬文化保存與海洋教育，每年辦理心型石滬維護及相關文化體驗活動。圖／淡水區漁會提供

「石滬星光電影院」活動場地在淡水漁人碼頭愛心石滬旁草皮區。圖／淡水區漁會提供
「石滬星光電影院」活動場地在淡水漁人碼頭愛心石滬旁草皮區。圖／淡水區漁會提供

淡水 漁人碼頭 電影院

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