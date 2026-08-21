淡水石滬戶外電影院 明天在漁人碼頭登場

新北市淡水漁人碼頭明天晚上舉辦「石滬星光電影院」，將在愛心石滬旁草皮區免費放映電影「海底總動員」。下午還有「愛海洋淨灘」、「海廢漁網編繩包DIY」等活動，歡迎到漁人碼頭享受戶外星光電影的夏夜時光。

新北市漁業處表示，石滬是先民順應潮汐漲退所築造的傳統捕魚設施，蘊含早期漁民與海共生、善用自然環境的生活智慧。為保存石滬傳統漁業文化，漁業處補助淡水區漁會辦理維護及相關體驗活動，希望透過一系列石滬體驗活動，帶領民眾深入認識珍貴的傳統漁業文化。

淡水區漁會今年已辦理一日匠師、食魚教育、復育放流及守護淨灘等系列體驗活動，並將於明天晚間6時30分在漁人碼頭愛心石滬旁草皮區免費放映「海底總動員」。

當天下午另安排「愛海洋淨灘」及「海廢漁網編繩包DIY」，邀請民眾以實際行動認識海洋廢棄物、實踐資源循環，邀請民眾共同清理石滬區沙灘垃圾，並透過編織及創意設計，轉化為實用且獨具特色的生活小物，讓海洋廢棄物化身環保創作；完成任一活動可獲星光電影優先席座位資格，未事先報名者亦可至現場一般觀賞區欣賞電影，共度充滿海洋風情的夏夜。

更多資訊可至淡水區漁會FB粉絲專頁查詢。

淡水區漁會長期投入石滬文化保存與海洋教育，每年辦理心型石滬維護及相關文化體驗活動。圖／淡水區漁會提供

淡水區漁會長期投入石滬文化保存與海洋教育，每年辦理心型石滬維護及相關文化體驗活動。圖／淡水區漁會提供