排便次數恐影響認知功能？醫分享哈佛11萬人研究 揭這頻率風險較高

大便次數多寡與認知功能有關？一名腸胃科醫師在Threads發文分享哈佛追蹤11萬人的研究顯示，超過3天排便1次或者每天排便超過2次的人，可能會造成認知功能退化，因此1天排便1次是最理想的標準。

張醫師表示，每3天或者3天以上才排便1次，認知功能退化風險上升73%，等同於大腦加速老化了3歲；雖然太久才排便一次會有影響，但太過頻繁也不好。他說如果每天排便超過2次，認知退化風險也會上升37%，因此維持每天排便1次是最理想的頻率。

張醫師解釋，根據大數據研究，每天排便超過2次的人，有比較高比例是屬於長期慢性發炎、拉肚子、或是腸躁症的族群，腸道長期處於發炎狀態才會透過「腸腦軸」影響大腦。

即便如此，現代人生活忙碌，飲食又不均衡，便祕的人越來越多，因此有些人並不是不想上廁所，而是坐在馬桶上卻上不出來。張醫師表示3天才上1次，大腦是否一定變差，並不是絕對的因果關係，研究只是提供預警的方向，最實際的做法就是回頭檢視飲食、水分跟生活作息。把身體狀態調整好、讓排便變得更規律，就是在幫腦腸軸、幫大腦加分。

張醫師說雖然統計上「1天1次」最理想，但每個人的體質不一樣，只要「便便有成形、上得不費力、沒有伴隨危險警訊，且完全不影響生活品質」，那就是個人專屬的健康常態。