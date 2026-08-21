強西南風+低壓帶 台南、高雄下午大雷雨續轟

西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續至下午2時7分。有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防低窪地區積水、低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台南市麻豆區、下營區、官田區、大內區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，高雄市湖內區、茄萣區、內門區。

中央氣象署說，今、明兩天南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，中部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，雲嘉地區及中部、東南部山區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部地區及東北部山區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，清晨北部、東北部及東部地區亦有零星短暫陣雨；今、明兩天西南部沿海、恆春半島及澎湖有長浪發生的機率。