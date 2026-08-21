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低壓帶與西南風發威 高雄強雨強風接力來襲

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄今天出現短延時大雨及瞬間強風。示意圖／聯合報系資料照
高雄今天出現短延時大雨及瞬間強風。示意圖／聯合報系資料照

受低壓帶及西南風影響，南部地區今天出現短延時強降雨，以及瞬間強風。高雄氣象站表示，截至今天中午，燕巢區尖山、阿公店測站1小時雨量均達40毫米；24小時累積雨量則以茄萣區124毫米最多，梓官區另出現8級以上瞬間強風。

中央氣象署今天中午對高雄發布瞬間強風通報，梓官區蚵仔寮測站瞬間風速達每秒22.1公尺，已達8級風以上標準；彌陀區南寮測站每秒20.6公尺、小港區鳳鼻頭測站每秒18.3公尺，提醒民眾注意強風影響。

高雄氣象站指出，燕巢區尖山測站1小時雨量達40毫米、3小時累積51.5毫米，達大雨標準；阿公店測站1小時雨量同樣達40毫米、3小時累積51毫米。

3小時累積雨量方面，尖山51.5毫米最多，阿公店51毫米居次，六龜區花菓50.5毫米、桃源區寶山部落50毫米、六龜48.5毫米，寶山、新發、藤枝、溪南及建山國小等測站也達40毫米以上。

過去24小時累積雨量則以茄萣區124毫米最多，永安97.5毫米、興達97毫米、湖內及阿公店93.5毫米、岡山92.5毫米、尖山91.5毫米，小港區鳳森也達90.5毫米。

氣象站提醒，今天南部地區及蘭嶼仍有局部大雨發生機率，高雄部分地區也可能出現短延時強降雨及強陣風，民眾外出應留意最新氣象資訊，行車注意路面積水及視線不佳，沿海及空曠地區則慎防強風。

高雄 氣象署 雨量

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