快訊

周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己

聽新聞
0:00 / 0:00

咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎！5大基本功逆轉

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。圖／123RF
一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。圖／123RF

一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。若要逆轉身體變化，專家建議，應從調整生活五大基本功與精準檢測兩方面著手改善。

研究顯示，許多大腦深層的早期變革在生活中早有跡可循。例如過往一走進廚房就能聞到濃郁咖啡香，現在卻必須貼近杯口才能察覺；或是過去對橘子、檸檬等氣味能瞬間辨識，近期卻難以區分。此外，部分族群也會覺得看東西的明暗對比、色彩飽和度或空間距離感與以往不太一樣。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，雖然過敏、感冒或器官自然老化也可能導致類似現象，但研究提醒，鼻子與眼睛其實就是大腦向外延伸的兩扇窗口。嗅覺中樞與大腦掌管記憶的區域連結極為緊密，而眼睛後方的視網膜本身即屬於神經系統的一部分，因此當大腦內部發生變異時，感官往往最先捕捉到異常訊號。

張家銘說，這背後的核心角色正是「神經發炎」，大腦內部一直沒有完全熄滅的小火苗，發炎原本是人體免疫系統自我保護的機制，但若這場微小的火勢拖得太久演變成慢性發炎，周圍的神經細胞就會隨之受損，受傷的細胞又會釋放出更多發炎訊號，最終在腦中形成「受傷、發炎、再受傷」的惡性循環，逐步侵蝕大腦健康。

張家銘提醒，面對這些徵兆，不需要急著為自己貼上疾病標籤，改善的第一步就是從檢視每日生活模式做起，落實飲食均衡、規律運動、充足睡眠、情緒調節與減少環境毒素等五大基本功，避免長期外食與久坐塑造出有利於疾病種子萌芽的劣質土壤。

當生活習慣調整後症狀仍未改善，則可透過精準醫學進行深入檢測，藉由全基因檢測釐清先天基因弱點，再搭配代謝體檢測替身體拍一張當下的「分子照片」，評估能量代謝與氧化壓力狀態，必要時結合血糖、血脂及發炎指標檢測，找到精準的干預切入點。

咖啡 慢性 大腦

延伸閱讀

大腦超過43度即溶解！日醫示警熱傷害恐永久傷腦 打哈欠是訊號

老花雷射有必要嗎？眼科醫師親揭老花合併近視雷射手術真實體驗

反覆腹痛竟是罕病紫質症作祟 醫揭尿檢是破案關鍵

筆記抄滿、狂刷題苦讀卻沒進步？精神科醫揭5大NG習慣

相關新聞

沙德爾可達強颱下限、不排除通過台灣附近 專家估時間點為下周五前後

今天維持西南風及低壓帶影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，熱帶擾動94W仍位於台灣東側至琉球群到南側海域滯留，台南以南至台東山區陰陣雨或偶雷雨天氣，有較大雨勢及局部短時大雨或短延時豪雨機會，雲林及嘉義局部有短暫陣雨發生。

連日大雨狂炸、分隔島長菇 網曝當高雄人穿上雨衣代表「事情大條了」

高雄連日遭大雨狂炸，不僅不分隔島長出綠褶菇，讓上班族頻哀號「騎車上下班好累」，有網友曝當高雄人穿上雨衣就代表「事情大條了」；中央氣象署今天上午持續發布大雨特報，雷達回波圖壟罩在南部區塊，包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼均要小心防範。

禁播「尼古喵喵」挨批干涉創作 衛福部行文平台：遮蔽品牌後可再上架

近期於各大串流平台上映的日本動畫「尼古喵喵」，因涉及吸菸情節且畫面中秀出菸盒及菸品品牌，遭董氏基金會檢舉違反「菸害防制法」要求下架。不過，該動漫創作原意為勸導民眾不要吸菸，外界質疑民團未了解創作原意， 並批評衛福部限制創作自由。衛福部國健署指出，對藝文創作自由表達尊重，但菸品品牌依法必須遮蔽，已在今天行文各家串流平台要求改善。

咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎！5大基本功逆轉

一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。若要逆轉身體變化，專家建議，應從調整生活五大基本功與精準檢測兩方面著手改善。

影／環境部升格3周年 彭啓明：規劃未來搬遷至經濟部福州街現址

歡慶升格成立3周年，環境部今於後棟多功能會議廳舉辦部慶活動。適逢實踐堂落成60周年及台灣中油成立80周年，環境部長彭啓明親自主持，邀集環境部前部長薛富盛、前環保署長簡又新、前環保署長魏國彥等歷任首長與台灣中油代表齊聚一堂。

大腦超過43度即溶解！日醫示警熱傷害恐永久傷腦 打哈欠是訊號

今年全球皆出現極度高溫，據日媒FNN報導，田中醫院內科醫師吉田正博提醒，無論平時健康狀況如何或有無慢性病史，任何人都可能中暑。雖然臨床上將中暑分為輕微頭暈、中度頭痛噁心與重度抽搐意識障礙等三階段，但實際病況瞬息萬變，也曾發生原本為輕症，但在短時間內急遽惡化致死的案例，因此只要發現中暑的徵兆，應立即送醫急救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。