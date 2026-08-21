快訊

周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己

聽新聞
0:00 / 0:00

「血緣非唯一」備孕15年 卵巢庫存0.01陷絕望 42歲媽借卵喜獲龍鳳胎

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
TFC臺北生殖中心院長胡玉銘日前舉行「走上好孕之道」新書發表會，多位成功案例夫妻帶著孩子見證新書問世。圖／TFC臺北生殖中心提供
TFC臺北生殖中心院長胡玉銘日前舉行「走上好孕之道」新書發表會，多位成功案例夫妻帶著孩子見證新書問世。圖／TFC臺北生殖中心提供

高小姐備孕15年，一心渴望成為媽媽，卻始終未如願。她在41歲那年發現，AMH（俗稱卵子庫存量指標）僅剩0.01，且夫妻均為甲型海洋性貧血帶因者，若自然受孕，胎兒罹患遺傳疾病風險高。經醫師評估後，她決定採取借卵療程，以受贈卵子與丈夫精子結合，培養出適合植入的胚胎，搭配子宮環境優化，終於受孕，順利產下龍鳳胎。

為高小姐治療的TFC臺北生殖中心院長胡玉銘指出，當女性因高齡導致卵子品質下降、卵巢功能衰竭、染色體或基因異常、癌症治療後遺症等，或歷經多次試管療程仍未成功等，導致受孕機率極低時，便建議評估採取借卵療程。「只要病人有正常的子宮，就永遠都有機會。」捐贈卵子搭配受贈者健康的子宮環境，活產率可達80%以上。

胡玉銘表示，高小姐卵巢功能嚴重衰竭，曾歷經五次取卵，但每次僅取得一顆卵子，且夫妻均為甲型海洋性貧血帶因者，胚胎經PGT-M（胚胎著床前單基因疾病篩檢），均未能取得適合植入的胚胎；再加上受精率偏低、胚胎發育情況不理想，使療程困難重重。

若繼續使用自身卵子，成功機率微乎其微，且將持續耗費大量時間與金錢。胡玉銘綜合評估高小姐的身心狀況、需求與療程成本後，建議她改採借卵療程。透過匿名配對系統，媒合年輕捐卵者，成功取得34顆卵子，並搭配藥物優化高小姐子宮內膜環境，再進行胚胎植入。高小姐於是迎來期盼已久的好消息，42歲生下一對健康的龍鳳胎。

胡玉銘強調，借卵是「路不通，就轉彎」的策略性選擇，當自然生育力已出現不可逆的變化時，順勢借助科學力量，是理解生命規律、成就家庭圓滿的智慧選擇，期盼高小姐的故事能幫助難孕夫妻放下心理負擔，看見血緣之外，生命傳承的多元面貌。

回憶求子歷程，高小姐感嘆：「若能早一點聽從專業評估、選擇借卵，就能少走好幾年冤枉路，也能省下不少不必要的開銷。」她提到，過去為了求子，多次接受痛苦的輸卵管攝影檢查，長達15年的備孕歷程讓她身心俱疲。直到遇見胡醫師，不僅用心傾聽她的心聲，更分析對她最適合的療程，建立默契與互信，終於她的「不可能任務」。

高小姐表示，夫妻多年來期盼擁有孩子，儘管借卵使用的是他人卵子，但孩子仍是自己懷胎十月所生；抱到孩子、成為媽媽是她畢生心願，她也表示不必困於血緣執著，懷胎、生產與養育過程中的每一刻，都是最真實的母愛展現。

台灣晚婚、晚育趨勢日益明顯，不孕症問題更加普遍且複雜。胡玉銘將行醫35年來所面對的高齡生育、罕見疾病、癌後生育等真實案例，以及診間常見的不孕原因、檢查與療程疑問，彙集成「走上好孕之道」一書，高小姐出席新書發表會，感謝胡醫師為她實現這項「不可能的任務」。

高小姐說，盼透過自身經歷，鼓勵所有難孕夫妻，不必對精卵受贈抱持成見，孩子是由自己懷胎十月所生，「那份母愛再真實不過」。胡玉銘分享「樂觀、堅持、信任」三大心法，盼將「好孕」傳遞給每一位正在求子路上的準爸媽。

TFC臺北生殖中心院長胡玉銘（右）日前舉行「走上好孕之道」新書發表會，在胡玉銘幫助下喜獲龍鳳胎的高小姐（左）出席表達感謝。圖／TFC臺北生殖中心提供
TFC臺北生殖中心院長胡玉銘（右）日前舉行「走上好孕之道」新書發表會，在胡玉銘幫助下喜獲龍鳳胎的高小姐（左）出席表達感謝。圖／TFC臺北生殖中心提供

TFC臺北生殖中心院長胡玉銘（左）日前舉行「走上好孕之道」新書發表會，在胡玉銘幫助下喜獲龍鳳胎的高小姐（中）出席，分享治療心得。圖／TFC臺北生殖中心提供
TFC臺北生殖中心院長胡玉銘（左）日前舉行「走上好孕之道」新書發表會，在胡玉銘幫助下喜獲龍鳳胎的高小姐（中）出席，分享治療心得。圖／TFC臺北生殖中心提供

庫存 卵子 精子

延伸閱讀

慘叫傳遍村莊！陸驚現地下代孕廠 女孩「無麻醉取卵」大出血不敢送醫

英30多名孩子疑「用錯精卵」出生 遠赴北賽普勒斯生殖診所爆醜聞

家族聚會遇通靈師指孕肚稱寶寶來討債「3年不能工作」 高薪人妻嚇壞

瘋狂婆婆為見孫竟堵門5小時還拆窗狂喊 媳婦嚇到申請保護令

相關新聞

沙德爾可達強颱下限、不排除通過台灣附近 專家估時間點為下周五前後

今天維持西南風及低壓帶影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，熱帶擾動94W仍位於台灣東側至琉球群到南側海域滯留，台南以南至台東山區陰陣雨或偶雷雨天氣，有較大雨勢及局部短時大雨或短延時豪雨機會，雲林及嘉義局部有短暫陣雨發生。

連日大雨狂炸、分隔島長菇 網曝當高雄人穿上雨衣代表「事情大條了」

高雄連日遭大雨狂炸，不僅不分隔島長出綠褶菇，讓上班族頻哀號「騎車上下班好累」，有網友曝當高雄人穿上雨衣就代表「事情大條了」；中央氣象署今天上午持續發布大雨特報，雷達回波圖壟罩在南部區塊，包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼均要小心防範。

禁播「尼古喵喵」挨批干涉創作 衛福部行文平台：遮蔽品牌後可再上架

近期於各大串流平台上映的日本動畫「尼古喵喵」，因涉及吸菸情節且畫面中秀出菸盒及菸品品牌，遭董氏基金會檢舉違反「菸害防制法」要求下架。不過，該動漫創作原意為勸導民眾不要吸菸，外界質疑民團未了解創作原意， 並批評衛福部限制創作自由。衛福部國健署指出，對藝文創作自由表達尊重，但菸品品牌依法必須遮蔽，已在今天行文各家串流平台要求改善。

咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎！5大基本功逆轉

一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。若要逆轉身體變化，專家建議，應從調整生活五大基本功與精準檢測兩方面著手改善。

影／環境部升格3周年 彭啓明：規劃未來搬遷至經濟部福州街現址

歡慶升格成立3周年，環境部今於後棟多功能會議廳舉辦部慶活動。適逢實踐堂落成60周年及台灣中油成立80周年，環境部長彭啓明親自主持，邀集環境部前部長薛富盛、前環保署長簡又新、前環保署長魏國彥等歷任首長與台灣中油代表齊聚一堂。

大腦超過43度即溶解！日醫示警熱傷害恐永久傷腦 打哈欠是訊號

今年全球皆出現極度高溫，據日媒FNN報導，田中醫院內科醫師吉田正博提醒，無論平時健康狀況如何或有無慢性病史，任何人都可能中暑。雖然臨床上將中暑分為輕微頭暈、中度頭痛噁心與重度抽搐意識障礙等三階段，但實際病況瞬息萬變，也曾發生原本為輕症，但在短時間內急遽惡化致死的案例，因此只要發現中暑的徵兆，應立即送醫急救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。