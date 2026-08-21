「血緣非唯一」備孕15年 卵巢庫存0.01陷絕望 42歲媽借卵喜獲龍鳳胎

高小姐備孕15年，一心渴望成為媽媽，卻始終未如願。她在41歲那年發現，AMH（俗稱卵子庫存量指標）僅剩0.01，且夫妻均為甲型海洋性貧血帶因者，若自然受孕，胎兒罹患遺傳疾病風險高。經醫師評估後，她決定採取借卵療程，以受贈卵子與丈夫精子結合，培養出適合植入的胚胎，搭配子宮環境優化，終於受孕，順利產下龍鳳胎。

為高小姐治療的TFC臺北生殖中心院長胡玉銘指出，當女性因高齡導致卵子品質下降、卵巢功能衰竭、染色體或基因異常、癌症治療後遺症等，或歷經多次試管療程仍未成功等，導致受孕機率極低時，便建議評估採取借卵療程。「只要病人有正常的子宮，就永遠都有機會。」捐贈卵子搭配受贈者健康的子宮環境，活產率可達80%以上。

胡玉銘表示，高小姐卵巢功能嚴重衰竭，曾歷經五次取卵，但每次僅取得一顆卵子，且夫妻均為甲型海洋性貧血帶因者，胚胎經PGT-M（胚胎著床前單基因疾病篩檢），均未能取得適合植入的胚胎；再加上受精率偏低、胚胎發育情況不理想，使療程困難重重。

若繼續使用自身卵子，成功機率微乎其微，且將持續耗費大量時間與金錢。胡玉銘綜合評估高小姐的身心狀況、需求與療程成本後，建議她改採借卵療程。透過匿名配對系統，媒合年輕捐卵者，成功取得34顆卵子，並搭配藥物優化高小姐子宮內膜環境，再進行胚胎植入。高小姐於是迎來期盼已久的好消息，42歲生下一對健康的龍鳳胎。

胡玉銘強調，借卵是「路不通，就轉彎」的策略性選擇，當自然生育力已出現不可逆的變化時，順勢借助科學力量，是理解生命規律、成就家庭圓滿的智慧選擇，期盼高小姐的故事能幫助難孕夫妻放下心理負擔，看見血緣之外，生命傳承的多元面貌。

回憶求子歷程，高小姐感嘆：「若能早一點聽從專業評估、選擇借卵，就能少走好幾年冤枉路，也能省下不少不必要的開銷。」她提到，過去為了求子，多次接受痛苦的輸卵管攝影檢查，長達15年的備孕歷程讓她身心俱疲。直到遇見胡醫師，不僅用心傾聽她的心聲，更分析對她最適合的療程，建立默契與互信，終於她的「不可能任務」。

高小姐表示，夫妻多年來期盼擁有孩子，儘管借卵使用的是他人卵子，但孩子仍是自己懷胎十月所生；抱到孩子、成為媽媽是她畢生心願，她也表示不必困於血緣執著，懷胎、生產與養育過程中的每一刻，都是最真實的母愛展現。

台灣晚婚、晚育趨勢日益明顯，不孕症問題更加普遍且複雜。胡玉銘將行醫35年來所面對的高齡生育、罕見疾病、癌後生育等真實案例，以及診間常見的不孕原因、檢查與療程疑問，彙集成「走上好孕之道」一書，高小姐出席新書發表會，感謝胡醫師為她實現這項「不可能的任務」。

高小姐說，盼透過自身經歷，鼓勵所有難孕夫妻，不必對精卵受贈抱持成見，孩子是由自己懷胎十月所生，「那份母愛再真實不過」。胡玉銘分享「樂觀、堅持、信任」三大心法，盼將「好孕」傳遞給每一位正在求子路上的準爸媽。

TFC臺北生殖中心院長胡玉銘（右）日前舉行「走上好孕之道」新書發表會，在胡玉銘幫助下喜獲龍鳳胎的高小姐（左）出席表達感謝。圖／TFC臺北生殖中心提供