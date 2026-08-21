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影／環境部升格3周年 彭啓明：規劃未來搬遷至經濟部福州街現址
歡慶升格成立3周年，環境部今於後棟多功能會議廳舉辦部慶活動。適逢實踐堂落成60周年及台灣中油成立80周年，環境部長彭啓明親自主持，邀集環境部前部長薛富盛、前環保署長簡又新、前環保署長魏國彥等歷任首長與台灣中油代表齊聚一堂。
彭啓明致詞時表示，環境部現址「實踐大樓」與「實踐堂」建於民國55年，早期曾是中油總公司與中鋼籌備處，實踐堂更是當年北台灣的重要展演殿堂，如今成為環境部基地，象徵這個空間從經濟發展、藝文傳承正式走向環境治理。
此外，針對環境部廳舍現況，彭啓明會後聯訪時坦言，現有大樓耐震補強已顯不足，且多個附屬單位分散各地。目前已向行政院提出申請，初步規劃爭取未來進駐經濟部福州街現址，預計配合經濟部搬遷期程，規劃5年後動工、目標10年內正式完成搬遷。
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