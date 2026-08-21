快訊

周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己

聽新聞
0:00 / 0:00

影／環境部升格3周年 彭啓明：規劃未來搬遷至經濟部福州街現址

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
環境部長彭啓明今出席環境部3周年部慶活動並致詞，回顧實踐堂一甲子歷史與環境治理成果。記者張文玠／攝影
環境部長彭啓明今出席環境部3周年部慶活動並致詞，回顧實踐堂一甲子歷史與環境治理成果。記者張文玠／攝影

歡慶升格成立3周年，環境部今於後棟多功能會議廳舉辦部慶活動。適逢實踐堂落成60周年及台灣中油成立80周年，環境部長彭啓明親自主持，邀集環境部前部長薛富盛、前環保署長簡又新、前環保署長魏國彥等歷任首長與台灣中油代表齊聚一堂。

彭啓明致詞時表示，環境部現址「實踐大樓」與「實踐堂」建於民國55年，早期曾是中油總公司與中鋼籌備處，實踐堂更是當年北台灣的重要展演殿堂，如今成為環境部基地，象徵這個空間從經濟發展、藝文傳承正式走向環境治理。

此外，針對環境部廳舍現況，彭啓明會後聯訪時坦言，現有大樓耐震補強已顯不足，且多個附屬單位分散各地。目前已向行政院提出申請，初步規劃爭取未來進駐經濟部福州街現址，預計配合經濟部搬遷期程，規劃5年後動工、目標10年內正式完成搬遷。

環境部今舉辦3周年部慶活動，環境部長彭啓明（中）與歷任部長、署長等貴賓齊聚一堂合影留念。記者張文玠／攝影
環境部今舉辦3周年部慶活動，環境部長彭啓明（中）與歷任部長、署長等貴賓齊聚一堂合影留念。記者張文玠／攝影

前環保署長簡又新（左）、前環保署長魏國彥（中）、環境部前部長薛富盛（右）今出席環境部3周年部慶活動合影。記者張文玠／攝影
前環保署長簡又新（左）、前環保署長魏國彥（中）、環境部前部長薛富盛（右）今出席環境部3周年部慶活動合影。記者張文玠／攝影

環境部長彭啓明今出席環境部3周年部慶活動並致詞，回顧實踐堂一甲子歷史與環境治理成果。記者張文玠／攝影
環境部長彭啓明今出席環境部3周年部慶活動並致詞，回顧實踐堂一甲子歷史與環境治理成果。記者張文玠／攝影

彭啓明 環境部 經濟部

延伸閱讀

對抗高溫 環境部推科技新招

澎湖國土綠蔭首場離島說明會 克服無山、強風、鹽害與缺水挑戰

廢耕鳳梨田也能「碳錢」！高雄1.12公頃農地改造林 預估30年可累積420噸碳權

知道裕隆城前身是什麼嗎？曾是台灣最大國產汽車基地「裕隆汽車新店廠」

相關新聞

沙德爾可達強颱下限、不排除通過台灣附近 專家估時間點為下周五前後

今天維持西南風及低壓帶影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，熱帶擾動94W仍位於台灣東側至琉球群到南側海域滯留，台南以南至台東山區陰陣雨或偶雷雨天氣，有較大雨勢及局部短時大雨或短延時豪雨機會，雲林及嘉義局部有短暫陣雨發生。

連日大雨狂炸、分隔島長菇 網曝當高雄人穿上雨衣代表「事情大條了」

高雄連日遭大雨狂炸，不僅不分隔島長出綠褶菇，讓上班族頻哀號「騎車上下班好累」，有網友曝當高雄人穿上雨衣就代表「事情大條了」；中央氣象署今天上午持續發布大雨特報，雷達回波圖壟罩在南部區塊，包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼均要小心防範。

禁播「尼古喵喵」挨批干涉創作 衛福部行文平台：遮蔽品牌後可再上架

近期於各大串流平台上映的日本動畫「尼古喵喵」，因涉及吸菸情節且畫面中秀出菸盒及菸品品牌，遭董氏基金會檢舉違反「菸害防制法」要求下架。不過，該動漫創作原意為勸導民眾不要吸菸，外界質疑民團未了解創作原意， 並批評衛福部限制創作自由。衛福部國健署指出，對藝文創作自由表達尊重，但菸品品牌依法必須遮蔽，已在今天行文各家串流平台要求改善。

咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎！5大基本功逆轉

一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。若要逆轉身體變化，專家建議，應從調整生活五大基本功與精準檢測兩方面著手改善。

影／環境部升格3周年 彭啓明：規劃未來搬遷至經濟部福州街現址

歡慶升格成立3周年，環境部今於後棟多功能會議廳舉辦部慶活動。適逢實踐堂落成60周年及台灣中油成立80周年，環境部長彭啓明親自主持，邀集環境部前部長薛富盛、前環保署長簡又新、前環保署長魏國彥等歷任首長與台灣中油代表齊聚一堂。

大腦超過43度即溶解！日醫示警熱傷害恐永久傷腦 打哈欠是訊號

今年全球皆出現極度高溫，據日媒FNN報導，田中醫院內科醫師吉田正博提醒，無論平時健康狀況如何或有無慢性病史，任何人都可能中暑。雖然臨床上將中暑分為輕微頭暈、中度頭痛噁心與重度抽搐意識障礙等三階段，但實際病況瞬息萬變，也曾發生原本為輕症，但在短時間內急遽惡化致死的案例，因此只要發現中暑的徵兆，應立即送醫急救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。