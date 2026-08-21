禁播「尼古喵喵」挨批干涉創作 衛福部行文平台：遮蔽品牌後可再上架

近期於各大串流平台上映的日本動畫「尼古喵喵」，因涉及吸菸情節且畫面中秀出菸盒及菸品品牌，遭董氏基金會檢舉違反「菸害防制法」要求下架。不過，該動漫創作原意為勸導民眾不要吸菸，外界質疑民團未了解創作原意， 並批評衛福部限制創作自由。衛福部國健署指出，對藝文創作自由表達尊重，但菸品品牌依法必須遮蔽，已在今天行文各家串流平台要求改善。

董氏基金會昨指出，「尼古喵喵」動漫僅短暫呈現戒菸益處，卻頻繁出現特定菸品，可清楚辨識其品牌，劇情內容還示範如何使用菸品，已逾越劇情呈現，而是透過情節強化吸菸形象，且該部動漫已被香港停播，難道台灣還要繼續播？為此，基金會已搜集事證，要求主管機關裁處。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，該署已將此案移請串流平台所在地台北、新竹2地方政府衛生局查明，釐清該部動漫內容是否違反「菸害防制法」第12條廣告、促銷菸品疑慮，如查證屬實可依法裁處20萬至100萬元罰鍰，同時已行文平台業者，應針對畫面中菸品品牌部分落實模糊、遮蔽等去識別化剪輯措施，確保兒少不會接觸到相關訊息，守護兒少健康。

外界質疑，衛福部及董氏基金會干涉創作自由，台北市議會前議員邱威傑（呱吉）痛批，他雖不抽菸且反菸，但對團體干涉創作自由無法接受。許多民眾亦發聲聲援，認為民團及主管機關根本不清楚作品實際意涵。

為避免挨罰，各串流平台已陸續將作品下架。羅素英強調，衛福部尊重創作藝文作品自由，相關作品中畫面中吸菸情境，依法必須遮蔽、標註警語等，相關規範不論報紙、電視、網路等媒介都需遵守，「創作可以有自由」，但菸品品牌至少必須遮蔽，不能讓民眾一看就認出品牌，才不會有違法疑慮，各串流平台若依規定完成遮蔽等去識別話剪輯措施，可再將作品上架。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康