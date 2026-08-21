大雷雨狂炸高雄 有短延時強降雨、強陣風發生

西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時57分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區。

氣象署發布大雨特報，今天南部地區、台東山區及澎湖、蘭嶼有局部大雨，午後新竹以北地區及苗栗至南投、嘉義、宜花山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報影響至明天，範圍包括基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區、蘭嶼、澎湖縣。