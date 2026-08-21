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南鐵地下化通車最後一哩路 交長陳世凱視察盼提前通車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化通車最後一哩路，交通部長陳世凱今天上午視察台南車站工程，聽取鐵道局工程進度及通車整備報告，盼能提前通車服務市民。圖／鐵道局南區工程分局提供
台南鐵路地下化通車最後一哩路，交通部長陳世凱今天上午視察台南車站工程，聽取鐵道局工程進度及通車整備報告，盼能提前通車服務市民。圖／鐵道局南區工程分局提供

台南鐵路地下化工程第一階段通車進入最後衝刺，交通部長陳世凱今天上午視察台南車站工程現場視察，聽取鐵道局工程進度及通車整備報告，肯定工程團隊多年努力，也感謝台南市政府協助，期許在確保工程品質與安全前提下，盡速完成最後收尾及營運準備，盼能提前通車服務市民。

鐵道局長楊正君指出，台南車站通車前重要程序均已陸續完成，包括通過無障礙勘檢及消防檢查、取得特種建築物許可，預計9月辦理通車前履勘。目前工程已進入收尾階段，後續將完成必要測試、檢查及營運整備，確保通車條件完備。

台南鐵路地下化工程歷經多年推動，施工期間克服用地受限、文資遺構移置等挑戰，如今已迎來第一階段下地通車的最後一哩路。

陳世凱表示，感謝鐵道局、臺鐵公司及施工團隊一路以來的努力，請團隊把握最後關鍵時程，確保通車前各項準備就緒。在品質與安全無虞下加速推進，讓台南鐵路地下化早日啟用，提前為市民帶來更安全、便利的鐵路運輸服務。

台南鐵路地下化通車最後一哩路，交通部長陳世凱今天上午視察台南車站工程，聽取鐵道局工程進度及通車整備報告，盼能提前通車服務市民。圖／鐵道局南區工程分局提供
台南鐵路地下化通車最後一哩路，交通部長陳世凱今天上午視察台南車站工程，聽取鐵道局工程進度及通車整備報告，盼能提前通車服務市民。圖／鐵道局南區工程分局提供

台南鐵路地下化通車最後一哩路，交通部長陳世凱今天上午視察台南車站工程，聽取鐵道局工程進度及通車整備報告，盼能提前通車服務市民。圖／鐵道局南區工程分局提供
台南鐵路地下化通車最後一哩路，交通部長陳世凱今天上午視察台南車站工程，聽取鐵道局工程進度及通車整備報告，盼能提前通車服務市民。圖／鐵道局南區工程分局提供

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台南鐵路地下化通車最後一哩路，交通部長陳世凱今天上午視察台南車站工程，聽取鐵道局工程進度及通車整備報告，盼能提前通車服務市民。圖／鐵道局南區工程分局提供

陳世凱 鐵道 鐵路地下化

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