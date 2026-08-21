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中秋及教師節連假離島航線第二波加班機 8月26日開放訂位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為應民眾中秋及教師節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今天宣布，目前需求較高之澎湖及金門航線已規劃第二波加班機及放大機型，並將於8月26日(周三)上午9時起統一開放訂位。

今年中秋及教師節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)已於7月27日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機及放大機型，其中澎湖航線提供4,920個座位數，金門航線提供2,464個座位數，總計提供7,384個座位數。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客應依航空公司開票期限完成開票，以確保自身權益。

民航局再次提醒旅客，此次中秋及教師節連假，於尖峰時段9月24日至9月26日臺灣出發往離島方向，以及9月27日至9月29日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制之機票，航空公司將依航班起飛日分為前七日以上、前一日至六日及當日航班起飛前等三階段，分別收取最高票面價百分之十、二十及三十之退票手續費，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

航線 離島 中秋

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