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今起中南部豪大雨狂轟4天 沙德爾颱風下周這時恐影響台灣天氣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照
西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照

西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區、台東山區及澎湖、蘭嶼有局部大雨，午後新竹以北地區及苗栗至南投、嘉義、宜花山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署預報員葉致均表示，下周一之前都是受到強西南風和低壓帶的影響，天氣上都是會不穩定的，南部地區降雨時間比較長，其他地方留意局部大雨發生的機會。下周二、下周三會有短暫空檔，不過後續天氣要看沙德爾颱風路徑而定。

台灣附近現況，他說，目前在海南島附近海面、台灣東方海面都有低壓系統發展中，台灣處在大低壓帶環境內，天氣比較不穩定。

遠洋上，台灣東南方3100公里海面上，是沙德爾颱風所在位置。葉致均表示，颱風結構和昨天相比有比較好轉的狀況，未來所處的海洋和大氣條件不錯，預計未來一段時間有穩定增強趨勢。沙德爾颱風往西北方向移動，下周三可能來到琉球附近海面，下周後期就要視北方太平洋高壓情況而定，預報不確定性大，下周後半周留意沙德爾颱風最新動態。

葉致均說，目前強西南風位置在巴士海峽一帶，降水回波相當顯著。南部地區和澎湖有比較明顯的降雨情形，當對流雲系移入過程，南部沿海地區可能有比較大的雨勢出現。今天到明天，南部地區、台東、澎湖地區，不定時有局部短暫降雨出現。中部地區也有零星降雨，其他地方維持午後雷陣雨的天氣型態。

明天開始，台灣東方的低壓系統逐漸往西北方向移動，葉致均表示，比較強的西南風位置可能有往西移動的情形，周日至下周一台灣附近西南風有逐漸增強情形，但是強西南風的位置，要視屆時低壓系統所發展的位置、路徑情況而定。

葉致均說，下周一以前受到強西南風和低壓帶影響，天氣偏不穩定。下周二至下周三會有短暫空檔，主要是低壓帶位置往西方向遠離，台灣附近風場轉為偏南風。但是下周後期，沙德爾颱風來到琉球附近海面上，到時候颱風往北或往西方向移動，對台灣天氣和風浪影響有很大的不確定性。

未來降雨趨勢，葉致均表示，強風軸在巴士海峽一帶，今天、明天南部地區降雨時間偏長，會有局部大雨或短延時豪雨。中部和台東也會有局部短暫降雨，其他地方維持午後雷陣雨的天氣型態為主，北部地區和宜蘭山區可能有午後短延時豪雨發生情形。

他說，周日、下周一強西南風位置可能往台灣靠近，台灣附近風速可能偏強，各地容易降雨，主要降雨熱區為嘉義以南地區，可能會有局部大雨或豪雨發生機會。其他地方也有局部大雨發生。台灣東方低壓系統很快地往西北方向移動，如果低壓系統比較靠近台灣，東半部地區可能也會有比較明顯的雨勢出現，不確定性相當大。

下周二低壓帶有逐漸遠離的情形，水氣有稍微減少的趨勢，葉致均表示，環境以偏南風環境為主，南部地區不定時有短暫降雨出現，其他地方維持午後雷陣雨天氣型態為主。後期天氣視沙德爾颱風動態而定。

葉致均表示，今天、明天西南部沿海和澎湖留意長浪，下周二起受到沙德爾颱風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖會有長浪現象產生。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

颱風 氣象署 大雨特報

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