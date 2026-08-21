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連日大雨狂炸、分隔島長菇 網曝當高雄人穿上雨衣代表「事情大條了」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署今天上午持續發布大雨特報，雷達回波圖壟罩在南部區塊。圖／截自中央氣象署官網
中央氣象署今天上午持續發布大雨特報，雷達回波圖壟罩在南部區塊。圖／截自中央氣象署官網

高雄連日遭大雨狂炸，不僅不分隔島長出綠褶菇，讓上班族頻哀號「騎車上下班好累」，有網友曝當高雄人穿上雨衣就代表「事情大條了」；中央氣象署今天上午持續發布大雨特報，雷達回波圖壟罩在南部區塊，包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼均要小心防範。

中央氣象署今天清晨4時35分許持續發布大雨特報，指受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。

高雄氣象站指出，大雨受影響時間延續至今天上午，包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼，其中高雄地區 24hr累積雨量，至今天上午7時50分為止，包括蚵子寮、橋頭、鳳森、高雄等氣象站24小時累積雨量超過80mm，達大雨標準。

高雄遭大雨狂炸，有網友抱怨「雨要下到什麼時候」、「濕濕的，很不舒服」、「可以不要再下雨了嗎，騎車上下班好累」、「大雨是用到的嗎」。

高雄市連日來雷雨不斷，昨天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，吸引許多路過民眾拍照打卡。記者劉學聖／攝影
高雄市連日來雷雨不斷，昨天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，吸引許多路過民眾拍照打卡。記者劉學聖／攝影

高雄市連日來雷雨不斷，昨天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，吸引許多路過民眾拍照打卡。記者劉學聖／攝影
高雄市連日來雷雨不斷，昨天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，吸引許多路過民眾拍照打卡。記者劉學聖／攝影

高雄 氣象署 蘭嶼

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