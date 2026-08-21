聽新聞
0:00 / 0:00
連日大雨狂炸、分隔島長菇 網曝當高雄人穿上雨衣代表「事情大條了」
高雄連日遭大雨狂炸，不僅不分隔島長出綠褶菇，讓上班族頻哀號「騎車上下班好累」，有網友曝當高雄人穿上雨衣就代表「事情大條了」；中央氣象署今天上午持續發布大雨特報，雷達回波圖壟罩在南部區塊，包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼均要小心防範。
中央氣象署今天清晨4時35分許持續發布大雨特報，指受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，山區應慎防坍方及落石。
高雄氣象站指出，大雨受影響時間延續至今天上午，包括台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼，其中高雄地區 24hr累積雨量，至今天上午7時50分為止，包括蚵子寮、橋頭、鳳森、高雄等氣象站24小時累積雨量超過80mm，達大雨標準。
高雄遭大雨狂炸，有網友抱怨「雨要下到什麼時候」、「濕濕的，很不舒服」、「可以不要再下雨了嗎，騎車上下班好累」、「大雨是用到的嗎」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。