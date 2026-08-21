醫師不舒服看診被控插隊 陳志金問「醫護該優先嗎？」網一面倒力挺

醫師平時替病人看診，若自己生病成了患者，是否也能享有優先看診的權利？奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金近日分享一起門診衝突，一名候診民眾看到穿白袍的醫師先進診間，當場氣得大罵「醫生就可以耍特權嗎？」即使護理師上前解釋，仍不願接受，案例也引發網友熱議。

陳志金在臉書發文表示，當時一名病人已在門診外等候許久，看見一位穿白袍的醫師比自己先進診間，便忍不住發飆，認為自己明明先到，醫師憑什麼可以先看病。護理師則解釋：「我們先讓這位醫生先看，他才能去看別的病人」，沒想到病人仍回嗆：「他去看別的病人是他的事，關我屁事啊？他插隊就是不對」。

對此，陳志金指出，這名醫師不見得真的在「插隊」，也可能是原本就有掛號，號碼到了之後由診間通知前來看診，只是民眾未必了解背後原因。他因此拋出問題，若醫師也生病了，究竟是否應該和一般患者一樣排隊？又該如何兼顧其他候診民眾的感受，同時讓醫師能盡快看完自己的病，再回到工作崗位？

陳志金也以航空業為例，指出機長、空服員通過海關或安檢時，通常有快速通道；即使沒有快速通道，有時也會直接走到隊伍前方，社會大眾多半不會認為這是「插隊耍特權」。他也詢問，醫師看診和機組人員通關是否應該被視為不同情況？

貼文曝光後，許多網友表示支持醫護人員優先看診，認為醫護工作時間長、壓力大，臨時請假並不容易，「支持醫生先進去看診！醫生也是人，不舒服還要繼續醫治別人，當然有優先權」、「醫護人員應該可以優先看診。他們的假很少，請假也很不容易」、「拖著不舒服的身體還要繼續為病患服務，當然可以優先」、「醫師如有門診，插隊合理，看完趕快回門診。醫師也會生病，沒有健康的身體，哪來的醫療品質」。

也有人認為，醫院應設置專門動線或「密門」，讓醫護人員就診時不必與一般候診民眾產生誤會，既能節省時間，也能避免衝突。