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沙德爾可達強颱下限、不排除通過台灣附近 專家估時間點為下周五前後

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天維持西南風及低壓帶影響，台南以南至台東山區陰陣雨或偶雷雨天氣，有較大雨勢及局部短時大雨或短延時豪雨機會，雲林及嘉義局部有短暫陣雨發生。聯合報系資料照
今天維持西南風及低壓帶影響，台南以南至台東山區陰陣雨或偶雷雨天氣，有較大雨勢及局部短時大雨或短延時豪雨機會，雲林及嘉義局部有短暫陣雨發生。聯合報系資料照

今天維持西南風及低壓帶影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，熱帶擾動94W仍位於台灣東側至琉球群到南側海域滯留，台南以南至台東山區陰陣雨或偶雷雨天氣，有較大雨勢及局部短時大雨或短延時豪雨機會，雲林及嘉義局部有短暫陣雨發生。

其他地區天氣，他說，嘉義以北至苗栗大致為多雲天氣，午後山區局部有雷陣雨發生，局部偶有較大雨勢。新竹以北及宜花地區上午出門可見陽光，天氣多雲到晴。注意午後天氣變化，近中午大台北局部地區將逐漸出現降雨，午後大台北、宜蘭、各地山區、近山區及花東縱谷有雷陣雨發生，尤其大台北地區局部有大雷雨帶來的短時豪雨機會。

薛皓天表示，明天、周日受季風低壓槽影響，94W持續滯留於台灣東側至琉球群島南側發展，暫不會西進對台灣影響。明天受低壓帶及西南風偏強影響，嘉義以南陰陣雨或偶雷雨天氣，高屏地區仍偶有較大雨勢，局部地區有短時豪雨機會。

新竹以北及宜花地區為白天為多雲到晴天氣，局部偶陽光露臉。午後仍有熱力作用帶來熱對流發展，局部雷陣雨，各地山區及大台北局部地區午後降雨較明顯，有短時大雨機會。

薛皓天表示，周日台灣附近轉西南到偏南風，大環境仍位處低壓帶，不過低壓帶有逐漸往西內縮，94W也會隨著低壓帶內縮靠近台灣，並於下周一進入中國福建一帶。各地為陰時多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，迎風面嘉義以南及台東降雨持續明顯，局部地區降雨量可達大雨。高屏地區持續為降雨熱區，局部地區降雨量可達豪雨。

嘉義以北至苗栗偶有海上對流移入帶來陣雨，午後受熱力作用降雨會轉趨明顯，山區局部可達大雨。新竹以北及宜花地區全天偶有陣雨，午後受熱對流發展降雨逐漸明顯，大台北地區及各地山區局部有短時大雨機會，預估類似天氣將持續至下周一。

下周二西南風將稍減弱，薛皓天說，低壓帶也內縮至中國，大環境為偏南風為主，環境水氣持續偏多，南高屏及台東為陰陣雨或雷雨天氣；嘉義以北至南投為多雲午後有陣雨或雷雨天氣。台中以北及宜花地區為多雲到晴午後有雷陣雨天氣，大台北及山區局部有較大雨勢，須注意有短時大雨發生。

關於颱風消息，他說，目前沙德爾颱風位於關島附近，受太平洋高壓牽引影響，朝北北西轉西北西移動，強度可持續增強至強颱下限。趨勢上，下周三前後將來到琉球群島附近海域，要前往沖繩的民眾要注意。

薛皓天表示，沙德爾颱風來到琉球群島附近時，環境轉差，受垂直風切影響，強度將減弱，且減速緩慢移動趨勢。通過琉球群島後路徑分歧明顯，目前有模式對於中層高壓位處日本一帶，且隨高壓西伸將推向颱風西行通過台灣附近機會。或是高壓減弱東退，颱風於東海北轉趨向日韓的可能。

目前各國路徑及各模式與AI模式看法持續有分歧，薛皓天表示，對台灣影響情況仍需多觀察，估計若靠近台灣時間為下周五前後，仍有1周時間可觀察並做準備，暫時對台灣無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
沙德爾颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

時間 嘉義 琉球

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