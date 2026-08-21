低壓帶大雨持續開轟 賈新興：沙德爾下周襲沖繩、颱風恐影響台灣

受低壓帶及偏強西南風影響，天氣持續不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，後期還要關注沙德爾颱風的路徑，沙德爾颱風預計下周二至下周三影響琉球群島。關鍵時刻，下周一至下周二，觀察太平洋高壓是否增強西伸。

天氣趨勢，他說，今天起至下周二，受低壓帶及偏強西南風影響，台中以南留意有局部較大雨勢發生的機率。明天至下周一，除北北基桃有短暫陣雨外，其它地區有長時間降雨。下周二，嘉義以南及台東有陣雨，午後各地有短暫陣雨。

賈新興表示，下周三，西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四至下周五，有受颱風影響的機率。下周四，苗栗以北及宜蘭有雨，午後至下周五，各地有陣雨。下周六，雲林以南及台東有局部短暫雨，午後西半部及宜花東山區有短暫雨。30日，西半部沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。

賈新興說，9月1日至10日，台灣降雨轉以偏多的機率較高，9月中旬，彰化以南降雨轉以偏少的機率較高， 台中以北仍以偏多雨的機率較高，下旬全台降雨則轉以偏少雨的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。