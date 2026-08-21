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大雷雨轟南高屏 鄭明典：西南風軸線今晚逼近台灣、降雨會更持續
西南方對流旺盛。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，西南風軸線大約今晚接近台灣，預期降雨會更持續。
中央氣象署發布台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時36分。有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低窪地區積水、低能見度。
陸上示警區域：台南市七股區、仁德區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣屏東市、萬丹鄉。
沿海示警區域：台南市七股區、南區、安南區、安平區，高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、旗津區、小港區、林園區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣新園鄉。
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