大雷雨轟南高屏 鄭明典：西南風軸線今晚逼近台灣、降雨會更持續

鬼門關開，鬼月禁忌之一是「夜晚不能晾衣服」。德國人向來被認為科學、理性，但德國其實也有鬼月、也有「不能在晚上晾衣服」的鬼月禁忌。玉山社日前出版新書「鬼島．鬼導：台灣靈異大小事」，來自德國、定居台灣多年的蕭萱茵(Deike Lautenschlaeger)，寫下她在台灣觀察到的111個鬼故事與傳說，並與德國的習俗與傳說對照，發現竟有許多類似之處。

2026-08-21 04:11