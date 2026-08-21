快訊

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

大雷雨轟南高屏 鄭明典：西南風軸線今晚逼近台灣、降雨會更持續

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
西南方對流旺盛。中央氣象署發布台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象署網站
西南方對流旺盛。中央氣象署發布台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息。圖／取自中央氣象署網站

西南方對流旺盛。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，西南風軸線大約今晚接近台灣，預期降雨會更持續。

中央氣象署發布台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續至上午9時36分。有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低窪地區積水、低能見度。

陸上示警區域：台南市七股區、仁德區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣屏東市、萬丹鄉。

沿海示警區域：台南市七股區、南區、安南區、安平區，高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、旗津區、小港區、林園區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣新園鄉。

鄭明典 大雷雨 雷雨

延伸閱讀

旺盛對流來了 南高屏大雷雨開轟 可能出現冰雹

下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨

今起全台慎防豪大雨！專家曝降雨熱區和最顯著時間點 恐閃電雷暴強風

未來4天雨彈狂轟中南部 粉專估「沙德爾」抵沖繩海域達強颱⋯恐影響到台灣

相關新聞

沙德爾可達強颱下限、不排除通過台灣附近 專家估時間點為下周五前後

今天維持西南風及低壓帶影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，熱帶擾動94W仍位於台灣東側至琉球群到南側海域滯留，台南以南至台東山區陰陣雨或偶雷雨天氣，有較大雨勢及局部短時大雨或短延時豪雨機會，雲林及嘉義局部有短暫陣雨發生。

大雷雨轟南高屏 鄭明典：西南風軸線今晚逼近台灣、降雨會更持續

西南方對流旺盛。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，西南風軸線大約今晚接近台灣，預期降雨會更持續。

搶救國旅 平日住宿最高補助3700元

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署投入卅三點三億元推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助二千元，離島最高補助二五○○元，經費有限、先住先贏；另還有「生日券」優惠，每月份抽出一千名壽星，可獲得一二○○元住宿金。

鐵齒德國人也有鬼月？新書曝「12夜」不能晾衣服 台德鬼月禁忌神同步

鬼門關開，鬼月禁忌之一是「夜晚不能晾衣服」。德國人向來被認為科學、理性，但德國其實也有鬼月、也有「不能在晚上晾衣服」的鬼月禁忌。玉山社日前出版新書「鬼島．鬼導：台灣靈異大小事」，來自德國、定居台灣多年的蕭萱茵(Deike Lautenschlaeger)，寫下她在台灣觀察到的111個鬼故事與傳說，並與德國的習俗與傳說對照，發現竟有許多類似之處。

烈日高溫成隱形殺手 醫師：3大典型症狀可能是「酷暑心肌梗塞」

夏季氣溫持續攀升，多數民眾都知道酷暑需防範中暑與熱衰竭，卻常忽略高溫對「心臟血管系統」帶來的強烈衝擊。大千健康醫療體系福苗診所心臟內科醫師李克威提醒，如果走到戶外大太陽下活動，或滿身大汗直接走進冷氣房時，胸口突發緊縮與悶痛感，就要特別留意是心臟血管發出的警訊。

大腦超過43度即溶解！日醫示警熱傷害恐永久傷腦 打哈欠是訊號

今年全球皆出現極度高溫，據日媒FNN報導，田中醫院內科醫師吉田正博提醒，無論平時健康狀況如何或有無慢性病史，任何人都可能中暑。雖然臨床上將中暑分為輕微頭暈、中度頭痛噁心與重度抽搐意識障礙等三階段，但實際病況瞬息萬變，也曾發生原本為輕症，但在短時間內急遽惡化致死的案例，因此只要發現中暑的徵兆，應立即送醫急救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。