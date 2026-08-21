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旺盛對流來了 南高屏大雷雨開轟 可能出現冰雹
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布高雄市、屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時1分。有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度。
氣象署說，旺盛的對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，並使能見度變差，威脅戶外活動，影響行車與航行安全。若發生在溪流或河川上游，容易造成下游溪水暴漲；排水不良地區則可能出現淹水或積水；山區需注意坍方、落石及土石流；海面則要留意瞬間大浪與風向驟變。
陸上示警區域：高雄市林園區、大寮區，屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、麟洛鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉，台東縣大武鄉、達仁鄉。
沿海示警區域：高雄市林園區，屏東縣東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉、枋山鄉。
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