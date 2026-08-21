旺盛對流來了 南高屏大雷雨開轟 可能出現冰雹

今天至周日慎防豪大雨。中央氣象署表示，低壓帶及西南風持續影響，今天各地整天仍有短暫陣雨或雷雨，中南部地區、台東山區有局部大雨或豪雨、宜花山區及台東地區有局部大雨，北部地區更有局部短延時豪雨發生的機率。南部高溫約28至30度，其他地區30至32度。

2026-08-21 07:52