今起3天豪大雨、中南部最猛烈 沙德爾恐轉強颱下周接近琉球海面

今天至周日慎防豪大雨。中央氣象署表示，低壓帶及西南風持續影響，今天各地整天仍有短暫陣雨或雷雨，中南部地區、台東山區有局部大雨或豪雨、宜花山區及台東地區有局部大雨，北部地區更有局部短延時豪雨發生的機率。南部高溫約28至30度，其他地區30至32度。

至於今年第18號颱風沙德爾，氣象署說，在關島東方的輕颱沙德爾，向西北西移動，未來強度有持續增強成為強烈颱風趨勢，下周接近琉球海面，後續路徑不確定性大，氣象署將密切注意。

周末天氣，氣象署表示，明天至周日，西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。中南部地區及東南部山區有局部大雨或豪雨，北部地區及東北部、東部山區及東南部地區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部較大雨勢。

下周一至下周三，台灣仍在低壓帶邊緣，環境水氣多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周一中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率。下周四水氣減少，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周五至30日，南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天西南部、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖沿海有長浪發生的機率。