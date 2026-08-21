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中秋節吃柚子！專家教挑選文旦訣竅 這樣保存更多汁香甜

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
八里文旦柚即將上市。圖／取自「鮮享農YA-農糧署」臉書粉專
八里文旦柚即將上市。圖／取自「鮮享農YA-農糧署」臉書粉專

中秋佳節將至，農糧署在「鮮享農YA-農糧署」臉書粉專介紹文旦柚選購訣竅，首先，挑選果皮光滑、毛孔細緻，第二，果實形狀勻稱不歪斜，第三，重量400至600公克最佳。若要馬上品嘗，挑選果皮呈淡黃色；若要久放，則可挑選果皮呈淡綠色。置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

八里文旦柚即將上市，農糧署表示，新北市八里文旦柚種植於觀音山坡地，日照充足，火山岩土壤肥沃，加上台灣海峽海風吹拂，孕育出的文旦柚口感Q彈，果香濃郁，素有「南麻豆，北八里」的美譽。八里文旦柚果形較其他產區短胖豐滿，果肉香甜，且富含維他命C與膳食纖維。

農糧署表示，文旦柚剛摘下來的時候，要放在陰涼通風處保存，避免太陽直接照射，放到辭水（水分自然蒸發）讓果皮由青綠色轉為黃綠色，此時果肉由硬變軟，感覺更多汁，口感也更為香甜可口。

文旦 中秋 八里

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