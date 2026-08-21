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未來4天雨彈狂轟中南部 粉專估「沙德爾」抵沖繩海域達強颱⋯恐影響到台灣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
沖繩東南方低壓擾動發展，台灣留意偏強西南風降雨。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
沖繩東南方低壓擾動發展，台灣留意偏強西南風降雨。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，山區應慎防坍方及落石。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼。

民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，未來4天低壓及偏強西南風影響，中南部降雨偏多、亦有短延時強降雨，中北部中午前後也會明顯對流產生，東半部也有零星降雨機會。後續幾天的降水，就要視季風環流內擾動發展及系統配置而定。

台灣目前位於整個季風環流帶的東側，「觀氣象看天氣」表示，在季風環流圈中有較靠近香港、海南島的低壓擾動95W發展，以及較為靠近台灣的94W低壓擾動發展。在低壓擾動範圍內有多個渦度環流中心，原本在台灣花蓮近海十分貧弱的小低壓環流，目前已來到台灣海峽，預計也將逐漸減弱。

不過，「觀氣象看天氣」表示，目前在沖繩東南方海域，同樣為94W低壓擾動範圍內的區域，有個對流發展較為旺盛的區域產生，底層渦度環流也有加深的情況，目前來看這個新發展出的低壓環流，未來幾天將逐漸往西北方移動，並有微幅發展的機會。

「觀氣象看天氣」表示，而在它的南側正連接著西南季風的強風軸帶，預計它在今天至下周一逐漸向西北移動的過程中，整個西南季風強風軸也會稍微北抬，台灣中南部地區就留意較持續性的降雨了。台灣南部及東部海面風浪也會增大，出海作業要當心。預計下周二至下周三季風環流圈的中心位置也會稍微調整，台灣降雨有機會稍微減少，不過，仍在低壓帶內，水氣依舊偏多。

「觀氣象看天氣」表示，下周四至下周六就要留意沙德爾颱風動態，目前還有將近1周時間，變數較大。預估它到達沖繩海域時，強度已經來到中颱上限至強颱。屆時它是北轉、或是往中國等其他地方前進，將會影響到季風環流圈南側西南季風強風軸的位置，也會影響到台灣的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 大雨特報 蘭嶼

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