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今起全台慎防豪大雨 專家曝降雨熱區和最顯著時間點 恐閃電雷暴強風

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
慎防豪大雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
慎防豪大雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天持續受低壓帶影響加上偏強的西南風，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，各地出現陣雨或雷雨機率增高，並容易有短延時的強降雨發生。至少會維持到下周二之前，天氣相當不穩定，全台也都有下雨的可能。

他說，降雨最顯著的時間是今天至周日，降雨最為集中的熱區是中南部及東南部山區。降雨強度在大雨至豪雨等級之間，並易亦伴隨著閃電、雷暴或強風併生。中南部平地、沿岸及近山區，降雨集中且顯著，低窪地區慎防積淹水發生。近日因中南部山區土石含水量增多，山區、溪河活動留意天氣變化資訊。

中央氣象署發布大雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，山區應慎防坍方及落石。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

時間 雷雨 豪雨

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