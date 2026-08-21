1張圖認識台灣常見芋頭 大甲芋頭主力品種是它

芋頭不只有1種，大小、口感也不一樣，農糧署在「鮮享農YA-農糧署」臉書粉專介紹台灣常見的芋頭，一般常以植物型態和栽培收穫目的，將品種分為母芋型及子芋型兩類。4種常見芋頭有高雄1號、檳榔心芋、赤芽芋、高雄2號。大甲芋頭的主力品種是高雄1號。

農糧署介紹，高雄1號屬於大顆的母芋型，口感細緻；帶有黏性與粉質，適合製作芋圓及糕點餡料。檳榔心芋同樣屬於母芋型，口感鬆軟綿密、粉質較多；甜食、鹹食料理都適合。

赤芽芋屬於小顆的子芋型，口感Q彈綿密；適合蒸煮或製作內餡。高雄2號也是子芋型，口感較扎實、香氣濃郁；適合蒸煮、燉煮及加工應用。

有網友問，苗栗公館鄉生產的芋頭、台北金山生產的芋頭、高雄甲仙生產的芋頭、花蓮生產的芋頭、這些產區生產的芋頭 又是哪些品種？農糧署回應，全台最廣泛種植的品種為檳榔心芋，答案都是檳榔心芋。