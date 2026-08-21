雨彈狂炸南高屏 吳德榮：下周二前防強降雨 沙德爾有望強颱路徑恐西修

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，山區應慎防坍方及落石。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二低壓帶緩慢北移，西南風挾水氣經過台灣，西南部受影響最大，不定時有強對流發展或移入，也常擴展至其他地區。注意其伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，也要注意因連日的大量降雨而致災。

溫度方面，他說，白天高溫略降，今天北部23至33度、中部24至34度、南部24至32度、東部24至33度。

至於颱風動態，吳德榮說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第18號颱風沙德爾在關島在東方海面，未來5天向西北轉西北西，朝琉球方向前進。強度逐漸增強，有達強颱的機率。

他說，歐洲（ECMWF）系集模式顯示，其平均模擬路徑下周三起持續向西北西，移速減慢，進入東海南部，下周四、下周五在長江口附近向東北迴轉。但個別模擬路徑則分散在其兩側，因北方高壓模擬偏弱，而更早迴轉的個數減少，因北方高壓模擬偏強，而持續西進的個數增多，顯示預測路徑有向西調整的趨勢，應繼續觀察。

至於下周三之後的天氣變化，吳德榮表示，視沙德爾颱風的動向及其與環境的互動而定，需密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。