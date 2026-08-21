快訊

兩院爭議⋯卓揆稱會擇期拜訪韓國瑜 立法院指未收到溝通邀請

未來4天雨彈狂轟中南部 粉專估「沙德爾」抵沖繩海域達強颱⋯恐影響到台灣

意有所指？趙建銘不發一語秀「鐵證」 陳幸妤若違反離婚協議恐賠1億

聽新聞
0:00 / 0:00

雨彈狂炸南高屏 吳德榮：下周二前防強降雨 沙德爾有望強颱路徑恐西修

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，山區應慎防坍方及落石。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二低壓帶緩慢北移，西南風挾水氣經過台灣，西南部受影響最大，不定時有強對流發展或移入，也常擴展至其他地區。注意其伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，也要注意因連日的大量降雨而致災。

溫度方面，他說，白天高溫略降，今天北部23至33度、中部24至34度、南部24至32度、東部24至33度。

至於颱風動態，吳德榮說，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第18號颱風沙德爾在關島在東方海面，未來5天向西北轉西北西，朝琉球方向前進。強度逐漸增強，有達強颱的機率。

他說，歐洲（ECMWF）系集模式顯示，其平均模擬路徑下周三起持續向西北西，移速減慢，進入東海南部，下周四、下周五在長江口附近向東北迴轉。但個別模擬路徑則分散在其兩側，因北方高壓模擬偏弱，而更早迴轉的個數減少，因北方高壓模擬偏強，而持續西進的個數增多，顯示預測路徑有向西調整的趨勢，應繼續觀察。

至於下周三之後的天氣變化，吳德榮表示，視沙德爾颱風的動向及其與環境的互動而定，需密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱沙德爾在關島在東方海面，未來5天向西北轉西北西，朝琉球方向前進。歐洲系集模式（右圖）顯示，其平均模擬路徑下周三起持續向西北西，移速減慢進入東海南部，下周四、下周五在長江口附近向東北迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱沙德爾在關島在東方海面，未來5天向西北轉西北西，朝琉球方向前進。歐洲系集模式（右圖）顯示，其平均模擬路徑下周三起持續向西北西，移速減慢進入東海南部，下周四、下周五在長江口附近向東北迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄

強降雨 吳德榮 蘭嶼

延伸閱讀

西南風增強+低壓帶加持…中南部今起連日強降雨 沙德爾颱風不排除近台

沙德爾颱風北轉機率大過西進！強盛西南季風輸送水氣 嘉義以南降雨猛烈

下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨

西南風增強南台灣雨不停 粉專示警5縣市：小心淹水

相關新聞

搶救國旅 平日住宿最高補助3700元

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署投入卅三點三億元推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助二千元，離島最高補助二五○○元，經費有限、先住先贏；另還有「生日券」優惠，每月份抽出一千名壽星，可獲得一二○○元住宿金。

冷眼集／國旅困境…補助如鴉片 釀惡性循環

民進黨自二○一六年執政以來，前後至少推出五次全國性國旅補助，連同這次是第六次，若再加上針對特定縣市區域祭出國旅補助，政府投入的金額已逾百億元。政府視補助為大補帖，然而，錢砸下去了，國旅卻沒有因此脫胎換骨，副作用反而一一浮現。

未來4天雨彈狂轟中南部 粉專估「沙德爾」抵沖繩海域達強颱⋯恐影響到台灣

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區及蘭嶼有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，山區應慎防坍方及落石。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、蘭嶼。

打破安全牌 藝文場館首長能否海選

國家表演藝術中心成立以來，台北兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營三場館的藝術總監聘任，依法都採董事長提請董事會通過，外界討論能否改採國外常見的公開徵選制，好讓人選更多元。然而，此制度近年雖在部分美術館選任首長時採用，但是否適用表演場館，又是否真適用台灣，各界仍在摸索。

代步爭議 陸製「老頭樂」繳稅難上路

駕艙機車已可合法上路，嘉義市區出現一輛中國大陸製俗稱「老頭樂」的封閉式車廂電動三輪車，外型有如縮小版汽車，引起議論，還有長者認為可遮風擋雨，比機車方便，也想買來代步。警方指出，此型車未經審核及安全檢驗，規格不符駕艙機車規定，無法上路。

今起全台慎防豪大雨 專家曝降雨熱區和最顯著時間點 恐閃電雷暴強風

今天持續受低壓帶影響加上偏強的西南風，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，各地出現陣雨或雷雨機率增高，並容易有短延時的強降雨發生。至少會維持到下周二之前，天氣相當不穩定，全台也都有下雨的可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。