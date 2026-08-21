鐵齒德國人也有鬼月？新書曝「12夜」不能晾衣服 台德鬼月禁忌神同步

鬼門關開，鬼月禁忌之一是「夜晚不能晾衣服」。德國人向來被認為科學、理性，但德國其實也有鬼月、也有「不能在晚上晾衣服」的鬼月禁忌。玉山社日前出版新書「鬼島．鬼導：台灣靈異大小事」，來自德國、定居台灣多年的蕭萱茵(Deike Lautenschlaeger)，寫下她在台灣觀察到的111個鬼故事與傳說，並與德國的習俗與傳說對照，發現竟有許多類似之處。

台灣人相信「鬼月不能晾衣服」，而在中歐，介於聖誕節與1月6日之間的「12夜(Rauhnächte)」，也有類似的禁忌。依據當地古老的民間信仰，「12夜」是一個神秘的時段，人間與超自然之間的界線變得通透。期間人們尤其畏懼所謂的「狂野狩獵」（Wilde Jagd）—一支由不安的亡魂與其他超自然生靈組成的鬼魅行列，會在暴風的冬夜掠過天空或大地，遇見此一行列將招致不幸或疾病。因此，許多地方在夜間不會把衣物晾在戶外，擔心鬼靈或「狂野狩獵」纏繞其上。此外，人們會用煙燻淨化房屋與牲畜棚，夜間出行也被視為特別危險，跟台灣的鬼月禁忌相似。

蕭萱茵早年於德國任職記者，2005年來台後定居迄今，於國立政治大學取得國際傳播碩士、亞太研究博士學位，並從事語言教學與寫作，長期觀察並書寫台灣社會、文化與民間信仰。

「鬼魂從未在我的童年裡出現。」蕭萱茵雙親皆為教師，凡事皆以科學解釋。直到2005年、27歲的她來到台灣，「發現周圍幾乎所有人都相信鬼的存在」，告訴她如何趨吉避凶。她開始將人們的警告、和鬼魂共處的規則深印在腦海裡，並在多年之後落筆成書。

光是用於指稱靈魂的詞彙，就可以發現中華文化與德國的差別。蕭萱茵表示，當談及逝者靈魂時，德語只有「Geist」或「Gespenst」兩個詞彙可供選用。而台語和華語，卻有無數個有關「鬼」的語彙：鬼、鬼魂、好兄弟、陰魂、英靈、魂、魄......。

她也從地理和歷史的角度，解釋台灣的鬼文化為何如此多元。她認為，台灣在地理上與世隔絕，獨立於台灣海峽與太平洋之間，政治與意識形態也和中國相距甚遠，「被孤立的外交處境、宗教信仰的差異、多元多樣的族群，使得這座島國彷彿成為鬼魂的偏遠棲地。」