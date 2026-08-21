去年訪日外國旅客創新高 台灣增幅最大

疫情後全球旅遊版圖重組，有別於台灣的觀光市場，日本是少數不只「疫後復甦」，更大幅超越疫情前水準的市場。根據最新日本觀光白皮書指出，去年訪日外國旅客達四二六八點三六萬人次，創歷史新高，其中台灣市場達六七六萬人次，僅次於南韓、中國，是增幅最大的來源市場。

日本旅宿業者、和心村村長ＴＫ說，台灣人普遍得了「日本病」，只要一、兩個月沒來就會很不舒服，其實也沒有做什麼，就是換個環境住、吃自己喜歡的東西。

日本旅行業者黃清涼觀察，日本疫後成為觀光入境大國與其低廉匯率不無關係，反觀台灣飯店價格偏高，旅客出國會直接比較住宿與交通便利性，「哪裡方便就往哪裡去」，現在台日航班密集，也讓日本各城市旅遊持續具備吸引力。對自由行旅客而言，即使有語言障礙，現在透過漢字、手機及電子設備查詢，都能降低旅遊門檻。