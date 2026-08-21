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去年訪日外國旅客創新高 台灣增幅最大

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
根據最新日本觀光白皮書，2025年訪日外國旅客達4,268.36萬人次，創歷史新高。圖為日本東京表參道的旅遊人潮。記者陳易辰／攝影
根據最新日本觀光白皮書，2025年訪日外國旅客達4,268.36萬人次，創歷史新高。圖為日本東京表參道的旅遊人潮。記者陳易辰／攝影

疫情後全球旅遊版圖重組，有別於台灣的觀光市場，日本是少數不只「疫後復甦」，更大幅超越疫情前水準的市場。根據最新日本觀光白皮書指出，去年訪日外國旅客達四二六八點三六萬人次，創歷史新高，其中台灣市場達六七六萬人次，僅次於南韓、中國，是增幅最大的來源市場。

日本旅宿業者、和心村村長ＴＫ說，台灣人普遍得了「日本病」，只要一、兩個月沒來就會很不舒服，其實也沒有做什麼，就是換個環境住、吃自己喜歡的東西。

日本旅行業者黃清涼觀察，日本疫後成為觀光入境大國與其低廉匯率不無關係，反觀台灣飯店價格偏高，旅客出國會直接比較住宿與交通便利性，「哪裡方便就往哪裡去」，現在台日航班密集，也讓日本各城市旅遊持續具備吸引力。對自由行旅客而言，即使有語言障礙，現在透過漢字、手機及電子設備查詢，都能降低旅遊門檻。

觀光 日本 台日 旅遊

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冷眼集／國旅困境…補助如鴉片 釀惡性循環

民進黨自二○一六年執政以來，前後至少推出五次全國性國旅補助，連同這次是第六次，若再加上針對特定縣市區域祭出國旅補助，政府投入的金額已逾百億元。政府視補助為大補帖，然而，錢砸下去了，國旅卻沒有因此脫胎換骨，副作用反而一一浮現。

旅宿業：應從根本解決觀光問題

觀光署推出平日國旅補助，旅宿業者反應兩極，有業者樂觀其成，認為多少都對提高住宿率有所幫助，但也有業者認為，一人最多補助二千元，對觀光旅館來說效益不大，政府應思考另一種方式，從根本上來解決台灣觀光問題。

拚千萬國際客 重遊台灣旅客可抽消費金

台灣今年上半年來台國際旅客僅約四二九萬人次，面對千萬國際觀光客遲遲未達標，觀光署如今也針對國際旅客推出「重遊加碼」方案，今年十月十日以後入境的重遊旅客（定義為二○二三年元旦後曾入境台灣者），自由行中獎重遊旅客可獲五千元儲值金，攜伴最高可得八千元。

從小館練兵 建藝文場館人才梯隊

藝文界近年常有資源應世代交替之聲，但場館首長又常傳難產或斷層，矛盾原因之一是人才培育制度未臻完善。專家建議，以表演場館來說，不妨先從地方型小場館開始練兵，國表藝也表示將建構對全國開放的場館人才培訓課程。

搶救國旅 平日住宿最高補助3700元

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署投入卅三點三億元推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助二千元，離島最高補助二五○○元，經費有限、先住先贏；另還有「生日券」優惠，每月份抽出一千名壽星，可獲得一二○○元住宿金。

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