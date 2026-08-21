冷眼集／國旅困境…補助如鴉片 釀惡性循環

民進黨自二○一六年執政以來，前後至少推出五次全國性國旅補助，連同這次是第六次，若再加上針對特定縣市區域祭出國旅補助，政府投入的金額已逾百億元。政府視補助為大補帖，然而，錢砸下去了，國旅卻沒有因此脫胎換骨，副作用反而一一浮現。

第一個副作用是「有補助才有旅遊」。民眾趁補助出遊，政策一停，住宿需求便迅速降溫，顯然補助沒有培養國旅的習慣，反而是增加了對補助的依賴。

第二個副作用則是業者也逐漸形成「生意不好就要政府救」的心理，一旦觀光市場低迷、遇到風災地震等，就希望政府快點推國旅補助，服務品質、硬體設施卻未必跟著同步改善，導致民眾覺得國旅住宿愈來愈「貴又不值得」，性價比低了，出遊意願自然更低，於是業者再度希望政府推補助，最終形成「品質沒升級、民眾不埋單、業者喊救命、政府再撒錢」的惡性循環。

第三個副作用則是「資源錯置」。砸錢刺激國旅，製造短期內需，然而部分觀光景點多年未見更新，景區交通斷鏈，老街、市集、伴手禮高度同質化，景點缺乏讓旅客一去再去的理由，導致既沒救好國旅，也沒帶進國際客。

補助就像鴉片，能讓人暫時感覺良好，卻不能治病，若不面對體質問題，只會愈吃愈依賴。尤其當政策連續推出五、六次，但補助結束國旅就回到原點，補助就沒有治本，只是延後問題爆發。

國旅需要的是讓價格與品質重新取得平衡，讓景點值得停留、城市值得探索、旅客離開後還想再回來。若仍停留在人少就補助、人來就算成功的思維，再多預算都只能換來短暫漂亮的成績單。