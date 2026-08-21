旅宿業：應從根本解決觀光問題

觀光署推出平日國旅補助，旅宿業者反應兩極，有業者樂觀其成，認為多少都對提高住宿率有所幫助，但也有業者認為，一人最多補助二千元，對觀光旅館來說效益不大，政府應思考另一種方式，從根本上來解決台灣觀光問題。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧說，這樣的補助方式，疫情期間就曾推動過，但仍不見國旅情況好轉，如今已經是疫後時代，政府應思考用不同的方式，從根本上來解決台灣觀光的問題。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，相較其他縣市，遊客到花蓮遊玩的交通成本較高，須有更吸引人的亮點，才能讓遊客願意選擇花蓮，也希望補助金核銷能更簡便、迅速，不要讓業者承受墊付壓力。

墾丁福華說，墾丁今年暑假住房率約六成，比去年多約一成，成績稍好，但不少業者仍在苦撐，對政府補助樂觀其成，盼給觀光業者更多生存機會。

小琉球今年受颱風外圍環流影響，有許多天船班不開，影響住房率。琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，今年住房比去年差很多，這次旅遊補助，島上申請的民宿並不多，但補助多少會有幫助，希望能帶動暑假旺季後的旅遊人潮。