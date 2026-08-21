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拚千萬國際客 重遊台灣旅客可抽消費金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
面對千萬國際觀光客遲遲未達標，觀光署針對國際旅客推出「重遊加碼」方案，自由行中獎重遊旅客可獲五千元儲值金，攜伴最高可得八千元。圖為高雄駁二藝術特區。記者劉學聖／攝影
面對千萬國際觀光客遲遲未達標，觀光署針對國際旅客推出「重遊加碼」方案，自由行中獎重遊旅客可獲五千元儲值金，攜伴最高可得八千元。圖為高雄駁二藝術特區。記者劉學聖／攝影

台灣今年上半年來台國際旅客僅約四二九萬人次，面對千萬國際觀光客遲遲未達標，觀光署如今也針對國際旅客推出「重遊加碼」方案，今年十月十日以後入境的重遊旅客（定義為二○二三年元旦後曾入境台灣者），自由行中獎重遊旅客可獲五千元儲值金，攜伴最高可得八千元。

觀光署長陳玉秀表示，國際市場的脈動瞬息萬變，原則上仍朝九百至九三○萬人次前進，至於行政院長卓榮泰期許的一千萬人次，當然也希望朝這個方向前進。

根據觀光署規畫，鎖定重遊、會展、獎勵旅遊及粉絲客來台進行補貼。觀光署表示，希望過去曾受惠「遊台灣金福氣」五千元消費金政策的旅客，可以再到台灣旅遊，並介紹新遊客一同前來，因此推出重遊加碼方案。其中自由行中獎重遊旅客，可獲得儲值消費金五千元，攜伴來台者，最高八千元；國際團客部分，四人以上團客，重遊客占團體百分之十以上，依每團人數提供一至三萬元不等。

至於來台舉辦獎勵旅遊的境外企業或法人，除了現有獎助外，若入住台中以南、花東或離島合法旅宿，再加碼每人每晚一千元，每次最高四千元獎助。

觀光署 觀光客

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