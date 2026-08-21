搶救國旅 平日住宿最高補助3700元

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署投入卅三點三億元推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助二千元，離島最高補助二五○○元，經費有限、先住先贏；另還有「生日券」優惠，每月份抽出一千名壽星，可獲得一二○○元住宿金。

觀光署表示，國旅補助即日起開放上網登錄，九月一日起陸續啟動，每人最高可獲三二○○至三七○○元住宿折抵。預估四四○萬人次受惠，帶動產值共三七四億元。

觀光署表示，九月一日起至十一月卅日止，平日國旅，只要入住有參加活動的合法旅宿，即可享平日住宿優惠，其中本島第一晚最多折抵八百元、第二晚一二○○元；離島地區第一晚一千元、第二晚一五○○元，每人最多得折抵兩晚住宿，可選擇入住不同地區或不同的旅宿，但入住日期須連續。

生日券部分（實施期間為九月十日至十二月卅一日），每月份抽出一千名壽星，獲得一二○○元住宿金，可和平日住宿優惠合併使用。另還有遊樂園留宿優惠、Taiwan PASS方案、公司員工國旅獎助補助等。

根據觀光署統計，全台有一點六萬家旅宿業者，目前已有四千多家登錄參加活動。補助方案可讓國內四百萬名旅客、國外四十萬名旅客受益，預估國內旅客可帶動產值約達一八○億元、國際客約一九四億元。

為了搶客，各縣市也紛紛宣布再加碼。其中入住台中，可抽旅宿住宿券、電動機車及３Ｃ電子產品，還有伴手禮優惠、購物節消費點數回饋等；花蓮縣則有團體旅遊獎勵加碼。台南連同觀光署補助，最高可享五二○○元住宿優惠，還有機會抽中星級飯店吃到飽、住到飽等好禮。

觀光署長陳玉秀表示，現在國旅移動頻率比過去高，但留宿及不留宿帶來的產值差了四倍，國旅最適合的應該是三天兩夜，盼用補助金把大家再找回來。

不過實踐大學觀光學系教授高洺塗說，為拯救慘淡國旅觀光，觀光署多次拋出撒幣式的補助政策，雖然補助讓「淡季不淡」，但同樣的補貼方案一直推出，卻可能養成旅客有補助才出遊的壞習慣，這樣治標不治本的方式，跟放任地方政府不斷建設天空步道、彩繪村等一次性觀光設施一樣。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨也提到，國旅市場問題並不是單純用補助就能解決，如何把旅遊目的地變得更有吸引力、住宿房間的性價比、價格與消費者的感知要能夠一致，讓消費者感受物有所值，需要政府與業者共同提升。