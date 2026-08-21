對抗高溫 環境部推科技新招

面對愈來愈嚴峻的高溫挑戰，環境部在辦公大樓前人行道搭建為期一百天的隔熱氣球海、奈米礦物漫光網，還設置「抗高溫調適產品展示區」，展出多項防熱、降溫產品，展現台灣抗高溫產業研發能量。環境部長彭啓明說，本土研發有創意、經濟實惠，盼推廣至全台。

彭啓明說，前年是台灣氣象史上最熱一年，全年均溫達廿四點六，夏季也由過去約六十天，延長至一二○至一五○天，去年全國熱傷害就醫人次首度突破三千人次，極端高溫已成不可忽視的氣候風險。

彭啓明說，在全球暖化與都市熱島效應下，未來十年「四十度高溫」恐成常態，為此提出推動跨部會與地方合作廣植綠樹，並在樹木尚未長大或無法種樹的過渡期，推廣如「隔熱氣球」與「漫光網」等本土研發，讓經濟實惠的降溫設備，有效降低熱傷害。

成大建築系特聘教授林子平說，在不適合種樹或樹木尚未成熟的都市空缺處，利用輕量遮蔭設施能即時補位，降低日射熱負荷，是保護民眾體感健康的關鍵手段。由黃翌星發明的「高透光隔熱氣球海」，採雙層結構與氧化銫鎢奈米粒子薄膜，能阻隔百分之八十六紅外線與百分之九十九以上紫外線；「奈米礦物漫光網」則運用奈米礦物專利技術，能漫射強光避免刺眼，也具備輻射冷卻性，網下陰影處能加速排熱。