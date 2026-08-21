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長者福利 老盟倡超高齡社會10大行動

聯合報／ 記者廖靜清楊孟蓉許凱婷／台北報導
中華民國老人福利推動聯盟昨舉辦「2026超高齡社會十大行動建議 NPO聯合倡議高峰會」，盤點全台22縣市高齡福利，並提出「超高齡社會十大行動建議」。記者許正宏／攝影
中華民國老人福利推動聯盟昨舉辦「2026超高齡社會十大行動建議 NPO聯合倡議高峰會」，盤點全台22縣市高齡福利，並提出「超高齡社會十大行動建議」。記者許正宏／攝影

重陽敬老禮金加碼、免費接種肺炎鏈球菌疫苗、假牙補助最高五萬五等，各縣市政府不斷加碼長者福利，但中華民國老人福利推動聯盟昨盤點全台廿二縣市的高齡服務，發現各地的資源布建、涵蓋率，以及執行率有明顯落差，呼籲各縣市政府的高齡政策不該只是大撒幣，關鍵在於執行，並提出十大建言盼能落實長者的福利保障。

老盟去年提出「ＮＰＯ七大建言」，多項方向已納入行政院「因應超高齡社會對策方案」研修參考。今年提出「二○二六超高齡社會十大行動」，聚焦在社會參與、高齡就業、社區長照、整合醫療、高齡友善城市等五大面向，特別針對地方治理，盤點全台廿二縣市高齡福利等成果。

老盟秘書長張淑卿表示，各縣市政府提供高齡服務的資源過於分散，應建立「高齡服務單一入口」，由該入口辨識尋求資源長者的風險等級，統一串連長照、社福、交通、醫療等資源；全台目前有各類活動據點，但長者多為「被服務者」，應運用據點資源，再造長者能力，也應協助長者排除數位障礙。

台灣平均餘命達八十多歲，從退休到離世，還有近廿年人生，各縣市目前於高齡就業輔導量能明顯不足，應設專責窗口，同時鼓勵企業推動彈性工時等，協助高齡就業；同時也建議推動在地高齡友善職場獎勵與留任支持。

我國失智人口已超過卅八萬人，老盟呼籲應強化失能、失智長者社區支持，另外也要健全在地長照服務網，公開服務量能，並補強失智照顧、交通、夜宿、臨托及住宿等易斷鏈服務。

至於各地醫療服務，老盟建議，敬老卡可轉型為「健康福利管理工具」，結合疫苗、健檢及預立醫療照護諮商等健康誘因；針對七十五歲以上、失智或失依等高風險長者，建立從篩檢、轉介、介入到追蹤的完整照護。

張淑卿強調，此次盤點各縣市資源，並非要比較各縣市福利加碼多少，而是檢視資源能否真正觸及經濟困難、獨居及健康弱勢長者。十大行動將提供地方政府及選舉候選人參考，盼高齡政策從福利「加碼」走向基本生活保障。

衛福部長照司副司長吳希文表示，為均衡長照資源，衛福部透過長照發展基金獎助各縣市推動整合性計畫，由地方依老年及失能人口、地區特性、歷年執行情形及服務目標提出經費需求，再由衛福部審查核定，引導資源投入不足地區。

長者 超高齡社會 重陽敬老禮金

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