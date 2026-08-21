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台南鼓勵繳照 補助長者電輔車 民團憂風險

聯合報／ 記者吳淑玲張裕珍鄭國樑林敬家／連線報導

為鼓勵七十歲以上長者自主繳回駕照，改以更安全、便利且環保的方式代步，台南市政府推動電動代步車補助，鼓勵長者購買。財團法人老五老基金會執行長游麗裡指出，電輔自行車、微型電動二輪車仍具一定車速，若長者反應力下降，仍會面臨交通安全風險。高齡移動政策不該全丟回給老人，應回歸公共運輸與社區交通等整體布局規畫。

七十歲以上主動繳回駕照的台南市民，除原有換購電動輔助自行車最高一千五百元，或微型電動二輪車最高三千元補助，台南市府再加碼補助五千元，最高可領八千元，降低購車負擔，環保局表示，七月廿四日公布後，至今有十件申請，包括微型電動二輪車九件、電動輔助自行車一件。

南市府表示，該補助是考量長者仍有日常採買、就醫及短程移動需求，降低長者騎乘機車可能產生的風險，轉換至相對低速、低碳的交通工具。

游麗裡表示，她不認為補助換購電輔自行車等，是鼓勵長者自主繳回駕照的好政策，這類車輛也是二輪，仍具騎乘風險，仍需考量高齡駕駛的反應能力，部分長者改用四輪電動代步車，反而能提高「行」的安全性。

游麗裡說，政府推動高齡換照制度，即使設有體檢、講習等機制把關，但隨著年齡增長，長者身體機能將會逐漸退化，政策應採漸進方式推動，如先限制夜間上路或長途駕駛，讓長輩有適應時間，同時要回歸在地需求，推動社區交通，才能兼顧高齡者的移動權。

補助 長者 台南 駕照

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