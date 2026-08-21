「大家醫」銜接社福 提早接住獨老

據內政部統計，我國近四成戶為「一人戶」或「老老照顧」的戶別，為避免孤獨死，衛福部今年啟動獨老普查，在普查同時，衛福部研議透過「大家醫計畫」銜接社福體系，規畫在長者的同意下，將長者所需的醫療訪視、獨老關懷服務串連，一旦獨老出現健康變化，資源就能送進家中，目標明年底前建立較完整的服務體系。

今年三月，新北發生長照人員幫長者送餐，當時長者未應答，送餐者將便當掛在門上便離去，事後才發現長者已在家死亡。當時被詬病，長者送餐服務不該只是送餐，同時還要做到關懷長者的角色，只是獨老不斷增加，送餐員還得在中午前送完所有便當，根本分身乏術。

為增加獨老與社會接觸的機率，也不過度仰賴社政資源，衛福部社家署副署長尤詒君表示，目前正規畫整合大家醫計畫與社福資源串接，由家庭醫師掌握長者病情，再由社福人員瞭解其生活需求，協助串接長照與地方資源，一旦獨居長者健康亮起紅燈，社會就能在各方面的資源上接住長者。

不過，從醫療端要串連社福資訊，尤詒君說，現階段最大的挑戰仍是「個資」，健康資料屬於高敏感度資訊，不能因為該名患者有照顧需求，就將資料流入社福單位。因此，若要完成串接，前提得先取得長者同意。衛福部正在設計授權機制，以及界定地方政府與社福單位可使用哪些資訊。

兩者若串連成功，獨居長者照顧將不再只是「有人打電話、訪視」，而是進一步把健康風險納入關懷網絡。尤詒君說，新一波超高齡政策不只著眼在長者照顧，更希望打造適合高齡者生活的環境，包括高齡防災整備、縮短數位落差、降低社會孤立與孤獨等，回應不同族群長者需求。