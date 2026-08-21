打破安全牌 藝文場館首長能否海選

國家表演藝術中心成立以來，台北兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營三場館的藝術總監聘任，依法都採董事長提請董事會通過，外界討論能否改採國外常見的公開徵選制，好讓人選更多元。然而，此制度近年雖在部分美術館選任首長時採用，但是否適用表演場館，又是否真適用台灣，各界仍在摸索。

嘉義市立美術館等國內美術館館長，都曾公開徵選。圖／嘉義市政府提供

北美館海選先行 分享經驗

台灣公立藝文場館首長早年採派任制，二○一五年台北市政府延續時任市長柯文哲局處首長公開遴選制，為台北市立美術館館長、台北市立國樂團團長公開徵才，開啟藝文場館首長海選之先。之後台北當代藝術館、嘉義市立美術館、台南市美術館都陸續曾採館長公開徵選，體制上公立機關、行政法人等皆有。

近兩屆國表藝三場館藝術總監聘用，因都是原總監留任、轉任或回任，雖不乏論者認為是穩定的安全牌，但也有應改採公開徵選制的呼聲，讓沒機會治理場館的潛力人選被看見。已屢見首長公開徵選制的美術館界，則將觀察與經驗分享給表演藝術界。

行政與財務資歷 不可或缺

首先是視覺與表演場館需求首長特性不同。嫻熟美術館制度的台北教育大學藝術與造形設計學系教授黃心蓉說，美術館四大功能包括研究，沒場館經驗的學者常躍登館長。國表藝場館則身為須自籌款的行政法人，規模又大、因應演出層面也更複雜，自會希望首長有場館管理經驗，且對財務有把握。

曾任職藝文基金會及政府部門的台灣科技大學通識教育中心專案助理教授林宜珍也說，表演場館比起美術館有其獨特性，須在營運場館同時與大量表演團隊合作，行政經驗比起美術館更必要。

公開徵選制是否就是尋覓人才萬靈丹，也有問號。黃心蓉說，台灣公立美術館館長徵選資格常規定須是十職等公務員或擔任助理教授以上，非公教的藝術人往往只能在台下搬凳子看戲。她笑說，以此標準，大英博物館館長都不一定能上任，因為沒教書經驗。

國家表演藝術中心董事長楊其文極力打造人才培育制度。記者何定照／攝影

圈子與面子影響 難以推動

台灣特有社會文化與公開徵選制激起的波濤，美術館界更歷歷在目。林宜珍指出，台灣人常不好意思自薦，又覺得和熟識者競爭職位很尷尬，更別說決策者最後仍可能選自己熟悉的人或一脈相承者。黃心蓉也說，台灣圈子小，保密不易，很容易產生各種話語或猜測。

例如有人才接到面試邀請，消息已在藝術圈傳開，原任職處一堆流言。也有諸如學者Ａ在眾人勸進下遞件沒上，遴選委員覺得Ｂ更適合，又去勸進Ｂ，Ｂ則覺得對Ａ不好意思而婉拒。類似情況多了，後來公開應徵者不少是知名度相對低的「素人」，因為比較不會因沒應徵上覺得丟臉。

國表藝董事長楊其文表示，董事會曾就未來是否改採公開徵選藝術總監開會，但大家討論到落選者要如何下台、乃至可能批評起徵選不公，就覺得有疑慮。更別說成立遴選委員會過程中，各方必質疑委員資格、有否利益迴避等，修改相關組織章程更茲事體大，都恐怕吵得不可開交。最後董事會決議行不通。

擴大視野需時間 門檻很高

楊其文也坦言，其實他上任後，各方自薦、推薦者不少，也有他自己認為不錯者，身分廣含藝術家、藝術行政，年齡層不乏中生代。只是洽談一輪後，有些人決定繼續經營所屬團隊，有些不適合。畢竟總監除了要懂藝術，還要懂行政、帶人、募款、技術劇場等場館大小事，乃至應付各方人事問題，綜觀能力與視野一定要夠，養成需要時間。

曾任台北藝術節總監七年的策展人耿一偉，也認為公開徵選對台灣不見得是好方法。首先如美術館的經驗，表演場館若公開徵選首長，必然要訂資格，屆時一定會包括須經營劇院幾年以上，「限制更嚴」。

美術館界提及的民族性問題，耿一偉也很認同。柯文哲時代的北市文化局長遴選爭議，他還記憶猶新；台灣人不像歐美人士勇於爭取、意願默默放心中，申請若失敗此後更恐怕永遠放棄，「公開徵選不見得能解決問題」。

開放自薦或推薦 注入新血

近年在德國經公開徵選成為德國舞蹈三年展聯合藝術總監的張欣怡，則認為台灣與歐美場館固有民情、階級式組織乃至審計制度等結構型風險的差異，但以公開徵選在德、法、英、瑞士、北歐等國的普遍度，都可見各國認為此制不失為徵選最佳人才的方式。她所參與的公開徵選甚至是對全球徵件、不限國籍，她也才能有機會入選。

張欣怡指出，歐洲各國實施公開徵選也非一蹴可幾，都要做很多討論調整。以她參與的全球海選，是組織十二位專家的遴選委員會，陣容包括德國聯邦文化基金會藝術總監、漢堡文化部副部長、各劇院藝術總監及藝術家等，再一一篩選申請者檢附資料及願景計畫，才決定是否邀來面試。

黃心蓉、林宜珍儘管深知公開徵選制在台限制，仍主張台灣藝文場館朝此方向。黃心蓉認為，公開徵選仍是目前看來最可能擴大人才的制度，讓不同領域者都有嘗試機會，但希望往後務必做到保密，也應更清楚說明首長職責範圍與條件，讓有心競逐者了解自己適合與否。

林宜珍也說，透過公開徵選，才可能產生意料之外的自我推薦人選，或者也可採用推薦制。重點是擴大選項，避免持續自體繁殖，讓業界更有機會向上流動，年輕世代也會對徵選比較熱中、有自信。「不開放這些制度，就沒法挑戰現況」。