從小館練兵 建藝文場館人才梯隊

藝文界近年常有資源應世代交替之聲，但場館首長又常傳難產或斷層，矛盾原因之一是人才培育制度未臻完善。專家建議，以表演場館來說，不妨先從地方型小場館開始練兵，國表藝也表示將建構對全國開放的場館人才培訓課程。

熟悉國際劇院的策展人耿一偉指出，法國劇院人才養成向來循序漸進，畢竟「如果連小飛機都沒開過，怎麼去開民航機？」官方對卅歲以下人才，會先安排去周邊小城劇院當總監；做個五、六年表現不錯，就調回巴黎市郊劇院；再不錯，就調回巴黎的國家劇院。既讓人才逐步成長，也有利各級劇院。

不過歐洲公立劇院通常有自己劇團、舞團甚至樂團，各團總監與行政總監或執行長共掌劇院，演出節目以自家團體為主。耿一偉說，如此不但養出各劇院特色，也讓戲愈磨愈好看，更建立與城市的關係。他建議，台灣部分縣市因財劃法變得較有錢，不妨考慮在文化中心認養劇團，打造各中心特色，也讓領航者有機會從小館磨到大館。

德國舞蹈三年展聯合藝術總監、策展人張欣怡也建議，可透過各地文化中心場館與更多年輕世代合作進駐，讓他們從地方場館培養在地社群與館舍營運能力，「否則一下子要開豪華跑車不容易」。

何況近年愈來愈多表演團隊返鄉扎根，大家若能建立持續對話的管道，培養共識與信任，對表演藝術產業將是極大助力。

甫上任的國表藝董事長楊其文也極力建構劇場人才培育。他指出，近年歌劇院等都有培養劇場人才的實戰課或工作坊，國表藝將予以整合，將內容拉近成三館適用，對全國招生，讓有志場館者參與。「人力資源會鈍化老化，如何透過人才培養，讓劇院永續經營，非常重要」。

國際對高階藝術行政人才培育則早早重視。台北教育大學藝術與造形設計學系教授黃心蓉舉例，紐約的策展人領導中心從二○○七年起就致力培育下一代的美術館館長，受訓者在五個月課程中可接受大館館長近距離教導等。英國杜菲爾德基金會的領袖培訓計畫，範圍更廣及視覺及表演藝術、電影等。