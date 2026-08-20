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逆轉！三接開發許可遭撤銷 環團籲內政部重審不予許可

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

逆轉！最高行政法院今針對中油第三座液化天然氣接收站（三接）行政訴訟作出判決，認定內政部海審會審查觀塘工業區海岸管理法特定區位許可時，就海岸管理法第26條第1項第4、5款，除第5款「最小需用原則」外，其餘要件均未審查，內政部即予許可，自屬違法。對此，台灣蠻野心足生態協會暨藻礁公投推動聯盟呼籲，內政部後續重新處分時，對本案應不予許可，環境部也應立即退回三接二期環評案。

三接開發案爭議多年，當地居民葉斯桂等人主張內政部核發的開發許可違法、應予撤銷，一審及更一審均判居民敗訴，但最高行政法院今天判決逆轉，認定內政部依海審會審議結果，未經審認申請案確實符合全部許可條件，即作成許可處分，與海岸管理法規定不符，因此撤銷訴願決定及內政部原許可處分，全案確定。

對於判決結果，台灣蠻野心足生態協會暨藻礁公投推動聯盟聲明，內政部後續就本案重新作成處分時，應不予許可。桃園市政府也應依當年農委會委託研究計畫的結論，將現有桃園觀新藻礁生態系野生動物保育區擴大，把大潭藻礁等南桃園藻礁生態納入，合併畫設為「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」。

環團並呼籲，依氣候變遷因應法第5條，經濟部應降低對化石燃料的依賴，重新檢討目前高度倚賴天然氣的能源政策；環境部則應立即退回三接二期環評案。

環團 三接 內政部 環境部

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