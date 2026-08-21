慢病好日子／逾4成病友被迫離開職場 中風失能恐讓全家停工

一場中風，可能同時讓一個家庭「少一份收入、多一筆照護支出」。慢病好日子「急性腦中風照護經驗調查」發現，有8成中風家庭收入受到影響，超過5成每月至少減少3萬元；近9成家庭經濟負擔增加，其中近5成每月新增至少3萬元。收入縮水、照護負擔卻增加，中風留下的不只是身體後遺症，更可能讓1個家庭的生活與財務規畫全面失序。

這項調查由聯合報慢病好日子與台灣腦中風學會共同主辦，台灣腦中風病友協會及年輕病友協會合辦，採網路問卷調查，共有439份病友與照顧者填答。調查發現，中風後72.6%患者手腳活動受影響、55.8%行走或上下樓梯受限，近半數連如廁、洗澡、穿衣等基本生活自理出現困難。

中風衝擊也蔓延至職場與家庭，43.5%病友被迫離開職場或提早退休，更有25.2%的家庭有成員因此離職、成為主要照顧者，等於每4個中風家庭，就有1個家庭面臨家人離職照顧。

病人離職家人停工 中風家庭兩頭燒

調查發現，超過5成的中風家庭每月收入減少3萬元以上，其中更有四分之一家庭，每月收入減少至少5萬元。收入即使減少，照護費用也省不下來，近5成家庭每月新增經濟負擔至少要花3萬元以上，更有近兩成增加5萬元以上。支出主要是用在看護或照顧（62.1%）、復健（51%）、交通和就醫支出（49.8%）和醫療費用（48.5%）。

台灣腦中風病友協會理事長林信光曾遇過一名30多歲病人，中風後影響走路，無法回到職場，「整個工作生涯都完全改變了」，太太成為全家主要收入來源，還得在照顧先生和工作中兩頭燒，甚至孩子也開始出現狀況，生活與成長大受影響。

少子化遇失能照護 家庭經濟恐失守

林信光強調，中風照顧可能不是一、兩年，而是10年、20年。長期照顧最現實的條件就是有人、有錢，但有錢不一定找得到人，有人沒有錢也不行。因此，健康應被視為退休規畫中不可或缺的資本，及早準備、及早控制危險因子，才能避免一場疾病拖垮全家。

台灣腦中風學會理事長陳龍則舉例，現在不少家庭只有一個孩子，未來甚至可能是夫妻兩人要照顧雙方父母，「兩個人照顧四個人」。若老人失能需要請看護，收入很快就可能被照顧費、房貸等支出吃掉，最後只能「吃老本」，當薪資同時被房貸、生活費與長照支出瓜分，一場中風帶來的失能，可能進一步吃掉一個家庭原本準備留給育兒、退休甚至下一代的資源，形成家庭經濟骨牌效應。

降低失能關鍵要快 疑似中風立即行動

陳龍指出，要減少中風帶來的家庭照護與經濟代價，防線必須往失能發生之前移。調查顯示，超過9成受調查者中風前並未同時具備「辨識症狀」與「知道要盡快送醫」的完整認知，真正發病時也只有約三分之一的人第一時間聯想到是中風。另一數據看到，真正知道中風有急性治療選項、且知道需把握黃金治療時間者不到1成，反映「打119、快送醫」可能是衛教最關鍵的行動缺口。

「沒有action，後面再多治療都沒有用」，陳龍強調，中風衛教更重要的是知道「下一步要做什麼」，一旦疑似中風就應「立刻打119送醫」，才能在送醫途中同步通知醫院、提前啟動院內綠色通道，讓醫療團隊在患者抵達前就做好搶救準備，而不是等人到了急診才開始處理。每提前一步，就多爭取一分黃金治療時間，也多一分機會保住患者的生活自理能力、重返職場，降低家庭未來承擔失能與照護代價。

台灣腦中風病友協會理事長林信光。圖／林信光提供