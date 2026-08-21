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免運動甩肉？ 不明減重藥傷身體

聯合報／ 謝亨嘉／台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師
減重藥物並非人人適用，應避免購買宣稱具神奇療效的產品。圖／123RF
減重藥物並非人人適用，應避免購買宣稱具神奇療效的產品。圖／123RF

「不用運動也能瘦」、「無副作用，輕鬆甩肉」…，這類減重宣傳隨著「瘦瘦針」熱潮再度興起，吸引許多人躍躍欲試。尤其減肥藥不是標榜瘦愈快愈好，部分來路不明的減重產品，可能違法添加藥物成分，以達到快速減重效果，但卻可能有危害健康的風險。

非法減重藥 傷身4陷阱

1.利尿瀉下

利尿瀉下類藥品主要透過排出水分或促進排便，使體重在短時間內下降。若過量使用，可能造成脫水、電解質不平衡，輕則引發疲倦、虛弱，重則干擾心腎功能或原有疾病加劇。

2.降低吸收

降低吸收類藥品為藉由抑制脂肪吸收達到減重效果，部分使用者可能出現油便、腹瀉或腸胃不適，影響社交生活。近年有不肖業者甚至添加控制血糖的藥物，使用後可能增加腸胃不適及泌尿道感染風險。

3.抑制食欲

抑制食欲類藥品是透過減少進食量達到減重目的，但可能引發惡心、嘔吐等腸胃副作用外，也可能影響睡眠與情緒，出現失眠、焦躁或憂鬱等精神症狀。

4.刺激代謝

刺激代謝類藥品多透過交感神經刺激增加能量消耗，貌似對減重可以達到成效，但卻有極高風險會引起血壓升高、心悸及睡眠障礙等副作用。

網紅減重法 小心踩誤區

另外，要留心社群提供的非藥物減重方式，包括空腹直接高強度運動，不僅可能造成傷害，還易導致血糖低、頭暈，若忽略水分補充減重不成先增加代謝負擔；部分網紅推薦的各式飲控或斷食法，應搭配均衡的原型食材與隨時留意身體變化，才不會反造成肌肉流失、代謝率下降等不良效果。

維持適當體重有助於降低相關慢性疾病與後續的可能死亡風險。對於部分超重或肥胖族群，經醫師評估後，處方減重藥物或手術治療可能是必要的輔助方式。最重要的是，減重藥物並非人人適用，應避免自行購買經網路、電台或廣播宣稱具神奇療效的產品。

減重 運動 身體

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