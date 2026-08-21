健康你我他／內耳前庭急性發炎 挪威峽灣之旅驚魂

今年7月，我和先生及家人3對夫妻前往丹麥哥本哈根，再搭乘郵輪展開8天挪威峽灣之旅。搭機15個小時抵達後，興奮地欣賞小美人魚、嘗海鮮，沒想到回旅館途中，我開始頭暈腳步不穩。

一覺醒來，更是天旋地轉，無法坐起，一動便劇烈暈眩、嘔吐。同行兩位醫師初步排除中風，並嘗試替我做耳石復位未改善，我和先生只得放棄郵輪之旅。

我們被迫換旅館。5分鐘車程，司機因我無法坐起而拒載，幾經折騰才抵達；新旅館沒輪椅，先生只能緊抱著我，我攀著他，走得狼狽又艱辛。身在異鄉，語言、交通、醫療都不熟悉，病因不明，更不知道自己能否站起來回家，那份恐懼與無助格外難熬。

遠在高雄的孩子焦急萬分，兒子開藥單讓先生到當地藥局買藥，女兒跨海訂來扁食湯和越南河粉。躺了幾天，想到若仍站不起，可能數日後的飛機都上不了。我開始扶牆練習走路，從10步、50步，到能繞大廳一圈才較有信心。返台時，總算能從輪椅站起，在攙扶下走進機艙。

回高雄檢查後，確診為內耳前庭急性發炎。這趟旅行沒看到挪威峽灣，卻看見另一番風景：丈夫在我最狼狽時緊緊扶住我，孩子隔著半個地球送來溫暖。旅途雖有遺憾，卻沒有減少我再出發的期待，下一次，我會帶著更好的體力，也更懂得珍惜一路相伴的人。