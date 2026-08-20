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中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 環團呼籲：停工並畫設藻礁保護區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大潭藻礁。記者鄭國樑／攝影
大潭藻礁。記者鄭國樑／攝影

桃園海岸生態保育協會以中油三接海港開發計畫嚴重破壞藻礁生態為由，提行政訴訟，最高行政法院判決勝訴。榮譽理事長葉斯桂要求中油、經濟部遵守判決結果，三接工程全面停工，現址畫為藻礁等生態保護區。在地議員吳進昌要求，三接二期工程立即停工和廢除，不要再用偷渡和種種藉口傷害生態。

中油三接工程面積目前包括填海造陸約95.4公頃，葉斯桂表示，最高行政法院的判決讓人欣慰，但是訴訟歷經10年，算「事後」了，這些年工程一直在進行，也快完成，破壞生態的程度讓人心情沈重，如今官司勝訴，畢竟還我們公道，中油過去違法的工程要如何追訴？能還原或另類處理嗎？只怕很難，想到生態被破壞心就痛。

葉斯桂指出，政府編訂三接除了碼頭還有工業區，據了解開發編訂面積原本會到230多公頃，三接不只1、2期還有3期，政府就是不畫設藻礁生態保護區，雖然目前有生態區，但是保護層級不足，中油犯下太多破壞生態的錯誤，協會打官司的最終目的，就是藻礁能受到永久保護，目前還在努力。

葉斯桂說，上周還做過三接區內藻礁生態調查，明確感受生態遭嚴重破壞，過去三接還沒開發時，中油就透露三接有工業區、工業港，後者外擴就是現在看到的填海碼頭，港裡的藻礁原本要埋掉，後來在環保團體和地方抗爭下才停止，不過三接有二、三期，這些會造成積沙嚴重破壞藻礁，協會還努力爭取政府編訂保護區。

藻礁 中油 三接

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